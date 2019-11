ESČP je razsodil, da je Finska z zavrnitvijo prošnje za azil kršila pravico Iračana do življenja. Foto: EPA

Hči moškega je Finsko obtožilo, da je z zavrnitvijo prošnje za azil kršila drugi (pravica do življenja) in tretji (prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja) člen evropske konvencije o človekovih pravicah.

Sodišče je pritrdilo njeni tožbi. Kot so sporočili, je Iračan delal na iraškem notranjem ministrstvu, kjer je preiskoval primere korupcije in kršitev človekovih pravic. Po sporu s kolegom, domnevnim pripadnikom šiitske milice, je bil tarča dveh poskusov atentata, zato je skupaj s hčerjo tožnico in sinom leta 2015 pobegnil na Finsko.

Vendar so finske oblasti leta 2016 zavrnile njegovo prošnjo za azil, saj naj ne bi bilo dokazov, da so bili poskusi atentata povezani s sporom na delovnem mestu ali da mu kot sunitu grozi preganjanje. Leta 2017 so zavrnili tudi njegove pritožbe.

Moški se je nato novembra 2017 prostovoljno vrnil v Irak. Njegova danes 23-letna hči, ki živi na Finskem, je mesec dni zatem izvedela, da so očeta ustrelili na ulici.

Sodišče je kritiziralo finske oblasti, ker niso dovolj resno vzele poskusov atentata in ker niso pravilno ocenile tveganj za moškega v Iraku. Finski je zato naložilo, da mora hčeri plačati 20.000 evrov odškodnine in še 4.500 evrov za sodne stroške.