Na italijansko-slovenski meji nadzor izvajajo mešane patrulje. Foto: BoBo

Uvedbo fizičnih ovir sta omenjala samo kot eno od možnosti. Guverner Fedriga je po poročanju dopisnika RTV Slovenija Janka Petrovca dejal, da verjame že v uspeh dela mešanih obmejnih patrulj.

Predsednik Furlanije Julijske krajine poudarja, da sta z ministrom Salvinijem pretresla vse možnosti, s katerimi bi lahko Italija ustavila prebežnike, ki prečkajo mejo iz Slovenije. V mislih imata več mož in vozil na meji, ne izključujeta pa niti uporabe novih tehnologij.

"Ena od hipotez so tudi fizične ovire, kot je ena od hipotez tudi začasna prekinitev schengenskega režima na meji. Obravnavala sva tudi delne ovire, ki bi služile samo usmerjanju tokov migrantov, da bi jih lažje prestregli. Na notranjem ministrstvu se bodo dokončno odločili, katere metode bodo uporabili. Novosti bodo uvajali postopno in sproti preverjali njihov učinek," je dejal Fedriga.

"Vsekakor računam na uspeh mešanih obmejnih patrulj, ki so začele z delom ta teden. Naš namen ni, da bi gradili zidove. Hočemo samo zaustaviti tok nezakonitih migrantov. Veseli bomo, če nam ne bo treba graditi zidov in če bodo vse države na balkanski poti, začenši z Grčijo, opravile svoje delo. V tem primeru ne bodo potrebni ne zidovi ne ovire in niti kaj drugega ne," je še dejal.

Massimiliano Fedriga še meni, da občuten upad števila prebežnikov, ki prihajajo čez Sredozemlje, potrjuje uspešnost italijanskih strategij, medtem ko za ostale migrantske tokove odgovarjajo države, ki so bližje zunanjim mejam Unije na kopnem.

"Če bi vsi ravnali kot Italija, Slovenija, Hrvaška..."

"Če bi vsi ravnali tako, kot ravnata Italija in Slovenija - in tu moram omeniti še napor Hrvaške - problemov ne bi bilo," je dejal.

Nevladne organizacije sicer opozarjajo, da Hrvaška prebežnike nezakonito vrača v Bosni in Hercegovino, o čemer je poročala tudi švicarska javna radiotelevizija SFR, številni prebežniki pa so dejali, da so jih hrvaški policisti odvzeli mobilne telefone, jim grozili in jih pretepali.

Z obtožbami, da nezakonito preganja prebežnike, in sicer na Hrvaško, se sooča tudi slovenska policija. "Slovenska policija namerno presliši prošnje za azil in po nekem ključu, ki ni čisto jasen, ni razkrit, izroča begunce hrvaški policiji v negotovo usodo," so sporočili iz civilne iniciative Info Kolpa. Policija nezakonitosti zanika.