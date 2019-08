Tanker bo po novem plul pod iransko zastavo ... Foto: Reuters

Gibraltarska vlada je sporočila, da ne morejo zahtevati tovrstne sodne odredbe, ker ameriške sankcije proti Iranu v Evropski uniji ne veljajo.

Iranski tanker je še vedno zasidran pri Gibraltarju in naj bi po navedbah iranskega veleposlanika v Združenem kraljestvju Hamida Baeidinejada dvignil sidro v noči z nedelje na ponedeljek.

... in novim imenom. Foto: Reuters

Ladjo so medtem preimenovali in ji nadeli novo zastavo. Do pridržanja je tanker plul pod zastavo Paname, a mu je ta nato odrekla pravico do plovbe pod svojo zastavo, ker naj bi ladja sodelovala ali bila povezana s financiranjem terorizma. Zdaj pluje pod iransko zastavo, supertanker pa so iz Grace 1 preimenovali v Adrian Darya-1.

Gibraltarske oblasti so tanker zasegle 4. julija zaradi suma, da je prevažal surovo nafto v Sirijo in s tem kršil sankcije EU-ja. Gibraltarsko vrhovno sodišče je v četrtek odredilo izpustitev tankerja, ker so gibraltarske oblasti od Irana dobile zagotovila, da tanker tovora ne bo izkrcal v Siriji. Iran je zaseg tankerja vseskozi označeval za nezakonit.