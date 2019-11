Werner Kogler (desno) je po dolgih pogovorih pripravljen na koalicijska pogajanja s Sebastianom Kurzem (levo). Foto: EPA

"To je tvegano dejanje, a smo pripravljeni narediti ta korak. Ljudski stranki ponujamo roko," je po srečanju razširjenega vodstva dejal vodja Zelenih Werner Kogler. Zelenim se je na volitvah 29. septembra s 13,9 odstotka glasov uspelo vrniti v avstrijski parlament.

Avstrijska ljudska stranka je na volitvah s 37,5 odstotka glasov prepričljivo slavila, vendar za vladanje nujno potrebuje koalicijskega partnerja. Njihov vodja Kurz naj bi odločitev o začetku pogajanj z Zelenimi sporočil v ponedeljek.

Kako premagati razkorak?

Tako Kurz kot Kogler sta že večkrat opozorila, da je med strankama veliko razlik, zaradi česar potrebujejo nekaj več časa. Zagotovila pa sta, da pripravljalni pogovori, ki sta jih stranki začeli sredi oktobra, potekajo dobro in v spoštljivem ozračju.

Nobena stranka ni želel komentirati podrobnosti pogovorov, vendar bodo morali preseči velik medsebojni politični razkorak.

Ljudska stranka je na nedavnih parlamentarnih volitvah zanesljivo slavila. Foto: Reuters

Zeleni so pozvali k prenovi avstrijskega davčnega sistema na način, ki bi upošteval vpliv potrošnih dobrin na okolje. Kurz, čigar tipični podporniki vključujejo velika podjetja in kmetovalce, se medtem ne strinja, da bi morali okoljski ukrepi ustvariti dodatne stroške za Avstrijce, denimo lastnike avtomobilov.

Stranki imata tudi izrazito različne poglede na priseljevanje. Kurz je v koaliciji s svobodnjaki zmanjšal ugodnosti za priseljence, kar so Zeleni takrat ostro kritizirali, in svaril pred "muslimanskimi vzporednimi skupnostmi", ki bi spodkopale avstrijsko kulturo.

Afera Ibiza povod za predčasne volitve

Avstrija je morala septembra na predčasne volitve zaradi razpada koalicije med ÖVP-jem in svobodnjaki (FPÖ) po aferi Ibiza, v katero se je ujel njihov zdaj že nekdanji vodja Heinz-Christian Strache.

Svobodnjaki so na volitvah osvojili 16 odstotkov glasov, kar je skoraj deset odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah pred dvema letoma, zato so napovedali, da se umikajo v opozicijo. Mednje so se uvrstili socialdemokrati s 23 odstotki glasov, ki so s konservativci nekoč že tvorili t. i. veliko koalicijo, a sta pred volitvami leta 2017 stranki prekinili stike.