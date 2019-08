Rešeni prebežniki so se z ladje Alan Kurdi le lahko izkrcali na Malti. Foto: Reuters

Malteški premier Joseph Muscat je dejal, da so prejeli prošnjo nemških oblasti – ladja namreč pluje pod nemško zastavo – in da so jo izpolnili. "Nemška vlada in Evropska komisija sta se dogovorili, da si bodo prebežnike razdelile države članice Evropske unije. Nihče ne bo ostal na Malti," je tvitnil Muscat. Za zdaj ni znano, katere države bodo sprejele prebežnike in od kod prihajajo.

Ladja Alan Kurdi je prebežnike rešila v sredo pred obalo Libije in jih želela pripeljati na italijanski otok Lampedusa, a ji italijanske oblasti niso dovolile prihoda v pristanišče, zato so se humanitarni delavci obrnili na Malto, ki je sicer oddaljena 20 ur plovbe, piše Deutsche Welle.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je ladji, ki je dobila ime dobila po triletnem sirskem beguncu, ki je leta 2015 utonil pred obalo Turčije –, prepovedal vplutje v katero od italijanski pristanišč in zagrozil, da bo ladjo v tem primeru zaplenil.

Španska ladja še vedno na morju

Na ladji španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms, ki je v začetku tedna na morju pred libijsko obalo rešila 68 prebežnikov, pa je skupno 124 ljudi. Posadka še vedno išče državo, v kateri bi se lahko zasidrala, je na Twitterju sporočila organizacija. Opozorila je, da rešeni kažejo jasne znake, da so bili v Libiji podvrženi nasilju. Med njimi sta tudi dve noseči ženski in devet mesecev stara dvojčka, ki jih je nato le sprejela italijanska obalna straža. Večina migrantov je iz Eritreje, so dodali.

Salvini, ki je že pred letom dni zaprl italijanska pristanišča ladjam nevladnih organizacij z rešenimi migranti, je ladji pozno v četrtek prepovedal vplutje v italijansko teritorialno morje. Kapitan ladje Marc Reig je za ekipo španske televizije, ki je na krovu, dejal, da je zaprosil za vplutje oblasti v Libiji, na Malti in v Italiji, vendar še vedno ni prejel nobenega odgovora.