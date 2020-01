Milanović ima po javnomnenjskih raziskavah prednost pred predsednico. Foto: Reuters

Predsednica Grabar-Kitarović je v več kot uro in pol dolgem soočenju na javni televiziji HRT med drugim očitala Milanoviću, da se je med letoma 2011 in 2015, ko je bil premier, sprl z vsemi sosednimi državami. To je po njenih besedah prineslo tudi žico z rezili na mejah s Slovenijo in Madžarsko.

Očitala mu je še, da je uničil hrvaško zunanjo politiko, ki da jo je ona morala znova zgraditi. Omenila je, da je njen slovenski kolega, ki ga sicer ni poimensko imenovala, povedal o Milanoviću, da je bil "izrazito nekorekten" med množičnim prihodom beguncev.

Milanović je na to odgovoril, da ima Hrvaška danes dobre odnose zgolj z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, z vsemi ostalimi hrvaškimi sosedami, vključno s Slovenijo, pa da so slabi.

"Odnosi s Slovenijo so slabi. Zagotovo bom dvignil odnose s Slovenijo na veliko višjo raven. To bo ena mojih zunanjepolitičnih prednostnih nalog," je izpostavil Milanović. Povedal je, da so v času njegove vlade prepeljali čez Hrvaško v Slovenijo in na Madžarsko skoraj 700.000 prebežnikov, da ne bi del teh ljudi ostal na Hrvaškem, kot so to nekateri zahtevali od Zagreba.

Kolinda Grabar-Kitarović je med drugim obljubila delovna mesta s plačo v višini 8.000 evrov. Foto: Reuters

Milanović bi umaknil vojake iz Afganistana

Kolinda Grabar-Kitarović je kot največjo zaveznico Hrvaške izpostavila ZDA, Milanović pa Evropsko unijo. Milanović je še povedal, da bi nemudoma umaknil hrvaške vojake iz Afganistana, Kolinda Grabar-Kitarović pa bi vztrajala pri zavezništvu in skupnih odločitvah zveze Nato.

Kot prvo veliko mednarodno prejeto hrvaško pobudo je sedanja predsednica izpostavila pobudo Treh morij, ki jo je njen tekmec označil za "navadno parado". To so po njegovem sprožili iz Washingtona, zaradi nadzora procesov pa sta pobudo podprla tudi Bruselj in Berlin. Izpostavil je še, da Hrvaška kot pobudnica v sklad Treh morij ni vložila še niti centa.

Spet ostro o obveščevalnih službah

Predsedniška kandidata v drugem soočenju v štirih dneh nista govorila o konkretnih vizijah in projektih za prihodnost Hrvaške, sta pa bila spet ostra ob vprašanjih o obveščevalnih službah. Milanović je ocenil, da je Kolinda Grabar-Kitarović največja grožnja državni varnosti, potem ko je spet omenjala korupcijo in curljanje dokumentov iz varnostno-obveščevalnih služb.

Predsednici je očital tudi domnevne povezave s položajem v nadzornem odboru propadle družbe Kontinental prijevoz, ko je bila zaposlena na zunanjem ministrstvu, in s pomilostitvijo lastnika družbe Leona Sulića, ki je bil obsojen na zaporno kazen zaradi kriminala v prevozniškem podjetju.

Po soočenju je v prostorih HRT-ja eden od svetovalcev predsednice Grabar-Kitarović Tomislav Madžar Milanoviću dejal, da ga je lahko sram zaradi omenjanja afere Kontinental prijevoz. Naknadno so se iz volilnega štaba hrvaške predsednice kandidatu SDP-ja opravičili.

Komercialna televizija Nova TV za nocoj, le nekaj ur pred začetkom volilnega molka, napoveduje še tretje soočenje obeh kandidatov, ki pa svoje udeležbe še nista potrdila.

Kolinda Grabar-Kitarović in Zoran Milanović se bosta v nedeljo pomerila v drugem krogu volitev, potem ko je v prvem krogu 22. decembra Milanović zmagal s približno tremi odstotki prednosti pred protikandidatko. Na Hrvaškem ocenjujejo, da so izidi nedeljskih volitev negotovi, čeprav ima Milanović v javnomnenjskih raziskavah prednost.