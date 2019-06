Prebivalec Donecka ponosno drži v rokah svoj novi ruski potni list. Foto: Reuters

Ruski potni list je prejelo okoli 60 ljudi. Za pridobitev ruskega državljanstva so morali prosilci v približno desetminutnem postopku oddati prstni odtis in priseči na ruski ustavi.

Ruski predsednik je aprila podpisal odlok, s katerim so za prebivalce vzhodne Ukrajine olajšali pogoje za pridobitev ruskega državljanstva. Odlok velja za prebivalce samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki sta se leta 2014 odcepili od Ukrajine in kjer so na oblasti proruski separatisti.

Prošnjo vložilo okoli 8.000 ljudi

Prebivalci obeh republik naj bi v skladu z odlokom ruski potni list dobili v treh mesecih od vložitve zahteve. Doslej jo je vložilo okoli 8.000 ljudi, prvi pa so potni list prejeli v manj kot dveh mesecih. V Lugansku in Donecku sicer po podatkih tamkajšnjih oblasti živi okoli 3,7 milijona ljudi.

Podoben poenostavljen postopek je maja začel veljati tudi za prebivalce polotoka Krim.

Ukrajinsko vodstvo se je ob sprejetju odloka ostro odzvalo in napovedalo, da "ne bo nikoli priznalo dokumentov, ki jih je izdala agresorska država".

Kritični so bili tudi v ZDA in Evropski uniji, kjer so dejali, da je ruska poteza "v nasprotju z duhom in cilji" mirovnega dogovora iz Minska, ki sta ga Rusija in Ukrajina podpisali leta 2015. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Frederica Mogherini pa je opozorila, da je razdeljevanje potnih listov "še en ruski napad na ukrajinsko suverenost".