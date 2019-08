Nizozemska je kot prva država na svetu dovolila evtanazijo. Foto: SOJ RTV SLO/iz izobraževalne serije

Tožilstvo pravi, da zdravnica ni naredila dovolj, da bi preverila privolitev bolnice, ki je umrla leta 2016. Gre za prvi takšen primer na Nizozemskem po letu 2002, ko so v legalizirali evtanazijo, poroča BBC.

Zdravnica je bolnici dala pomirjevalo, njeno družino pa je prosila, naj jo držijo, medtem ko ji je vbrizgala smrtonosno snov.

Tožilci pravijo, da se je bolnica med postopkom upirala. Na drugi strani pa zdravnica, ki ni imenovana, trdi, da je ravnala previdno. Sorodniki bolnice so zdravnico podprli.

Potem ko so ji diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen štiri leta pred smrtjo je bolnica napisala izjavo, v kateri je dejala, da želi biti evtanazirana, preden jo pošljejo na oskrbo v dom, so dejali tožilci.

Dodala pa je, da želi sama odločiti, kdaj naj umre, dokler je še pri zavesti in ko misli, da je čas pravi.

Preden so jo poslali v dom za oskrbo, se je zdravnica odločila, da bodo izvedli evtanazijo na podlagi njene izjave. To sta neodvisno potrdila še dva zdravnika.

Na dan, ko so jo evtanazirali, je bila bolnica v kavo pomirjevalo in izgubila je zavest. Nato pa se je zbudila in do konca postopka sta jo morala držati njena hči in mož.

V osrčju primera je tako vprašanje, ali je bila bolnica zmožna privoliti v končanje njenega življenja kljub prej sprejeti izjavi.

Koliko časa naj traja posvetovanje

Ključno vprašanje je, koliko časa se mora zdravnik posvetovati z bolnikom z demenco, če je ta prej že zaprosil za evtanazijo, sporočajo s tožilstva, ki za upokojeno zdravnico sicer ne zahteva zaporne kazni, želi pa razščistiti, kako se zakon o evtanaziji uveljavlja v primeru bolnikov z demenco.

Tožilstvo ne dvomi o poštenih namenim zdravnice, a meni, da bi lahko pred evtanazijo potekala bolj intenzivna razprava.

A hči bolnice se je zdravnici zahvalila. "Zdravnica je mojo osvobodila iz zapora iz zapora uma, v katerem je končala," je dejala. Sodba naj bi bila sprejeta v dveh tednih.

Nizozemska je prva država na svetu, ki je dovolila evtanazijo, zakon, ki ureja to področje, pa postavlja zelo stroga pravila.