Hodnik v hotelu po požaru. Foto: Reuters

Požar je izbruhnil okoli ene ure zjutraj, približno 65 gasilcev pa ga je s pomočjo 13 gasilskih vozil uspelo pogasiti šele tri ure pozneje, so sporočile oblasti.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass je požar izbruhnil v drugem nadstropju hotela z 273 sobami. Policija je sprožila preiskavo, ki naj bi ugotovila vzrok požara. Ni znano, koliko ljudi je bilo v hotelu v času požara.

"Ponoči smo izgubili osem življenj," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zapisal na Facebooku. To se ni zgodilo zaradi vojne ali obstreljevanja, ampak zaradi malomarnosti ter zanemarjanja osnovnih varnostnih standardov, je poudaril.

Zagotovil je, da bo "osebno poskrbel", da bodo odgovorni kaznovani "v skladu z zakoni", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po predsednikovih navedbah so med poškodovanimi štirje v kritičnem stanju. Mestne oblasti so sporočile, da so na območju okoli hotela evakuirale približno 150 ljudi.

Odesa, pristaniško mesto ob Črnem morju, leži približno 500 km južno od ukrajinskega glavnega mesta Kijev in je tudi obmorsko letovišče, ki poleti privablja številne turiste.