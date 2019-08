Policija in gasilci so v nekaj minutah prejeli več kot 1.000 klicev v sili. Foto: Reuters

Eden izmed poškodovanih je dobil več zlomov kosti, eden pa je v kritičnem stanju zaradi srčnega infarkta, je povedal predstavnik reševalcev.

Najhuje je bilo v mestih Petange in Kaerjeng, kjer je veter poškodoval ali razkril strehe 180 hiš. Tam so odprli zasilna zatočišča za tiste, ki so ostali brez doma.

Policija in gasilci so zaradi tornada v nekaj minutah prejeli več kot 1.000 klicev v sili. V prizadetih mestih so policisti okrepili svojo navzočnost. Policija je sporočila, da je opustošeno območje, ki se razteza na od petih do sedmih kilometrih, in da so vse razpoložljive enote in podporne službe na delu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Luksemburški premier Xavier Bettel je tvitnil, da je že vzpostavljena krizna ekipa za pomoč prizadetim. Ta je prebivalce opozorila, naj se ne približujejo podrtim električnim vodom. Dodala je, da po nekaj lokalnih izpadih oskrba z električno energijo v državi ni ogrožena.

Na posnetkih je ob hišah z odkritimi strehami videti uničene avtomobile, ulice so polne razbitin. Po ocenah oblasti bo odstranjevanje škode po tornadu trajalo več dni. Oblasti medtem opozarjajo, da nevarnosti v državi še ni konec. Za danes je namreč napovedan močan veter, ki bi lahko po zraku nosil kose razbitin.

Luksemburški minister za delo Dan Kersch je dejal, da gre za katastrofo. Po njegovih besedah je gmotna škoda ogromna, a še ni mogel govoriti o konkretnih številkah.

Težave tudi v Nemčiji

V sosednji Nemčiji je težave povzročala huda nevihta. Zaradi nje so prestavili nogometno tekmo med Sandhausenom in Borussia Monchengladbachom, 15 nogometašev v deželi Baden-Wurttemberg na jugozahodu Nemčije pa je poškodovala strela. V mestu Erfurt so zaradi velike količine dežja prekinili premierno izvedbo muzikala Ime Rože po romanu Umberta Eca.