Johnson se je po zmagi na volitvah že sestal z Nicolo Sturgeon. Voditelja imata nasprotni stališči glede refenduma o neodvisnosti Škotske. Foto: Reuters

Nicola Sturgeon je namreč referendum napovedala le nekaj ur po razglasitvi izidov volitev, na katerih je njena članstvu v EU-ju naklonjena Škotska nacionalna stranka (SNP) na Škotskem osvojila večino mandatov.

"Premier je jasno povedal, da je še vedno proti novemu referendumu o neodvisnosti, kot večina ljudi na Škotskem, ki se ne želijo vračati k delitvam in negotovosti," so sporočili iz Johnsonovega urada. "Dodal je, da je rezultat referenduma iz leta 2014 dokončen in ga je treba spoštovati," so še navedli. Takrat so volivci in volivke na Škotskem pobudo za neodvisnost zavrnili s 55 odstotki proti.

Na drugi strani je Nicola Sturgeon dejala, da je premierju že povedala, da je treba spoštovati njen politični mandat, da se ljudem omogoči izbiro, "enako kot on pričakuje spoštovanje svojega mandata".

Johnsonovi konservativci so na četrtkovih predčasnih volitvah osvojili absolutno večino v britanski poslanski zbornici. Doživeli pa so poraz na Škotskem, kjer je veliko večino mandatov osvojil SNP.

Nicola Sturgeon je v petek napovedala, da bodo prihodnji teden začeli proces za nov referendum o neodvisnosti od Združenega kraljestva. Pojasnila je, da ne prosi za dovoljenje premierja Johnsona ali kakega drugega ministra. "To je potrditev demokratične pravice škotskega ljudstva, da odloči o svoji prihodnosti," je dodala.

Na Škotskem konservativci šibki

Proevropskemu SNP-ju je na predčasnih parlamentarnih volitvah v četrtek uspelo osvojiti 48 od 59 mandatov, ki so na voljo na Škotskem. To je 13 več, kot jih je imela stranka v prejšnjem sklicu. S tem so Škoti večinsko obrnili hrbet konservativcem in Johnsonu, ki namerava državo popeljati iz Evropske unije do konca januarja, saj so ti tam prejeli le šest mandatov, pred tem so jih imeli 13.

"Sedaj ni dvoma, da si velika večina ljudi na Škotskem želi ostati v Evropski uniji," je povedala škotska premierka. "Kot neodvisna Škotska bomo vedno dobili vlado, ki jo volimo," je še poudarila.

Medtem ko je na referendumu o brexitu leta 2016 52 odstotkov britanskih volivk in volicev glasovalo za izstop iz EU, jih je bilo na Škotskem 62 odstotkov za obstanek v povezavi.