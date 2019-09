Tihotapci naj bi prebežnike prepeljali iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško do meje s Slovenijo. Foto: EPA

Zagrebški policisti sumijo, da je tričlanska skupina od od začetka junija do konca avgusta v najmanj 11 primerih prepeljala do meje s Slovenijo 87 oseb. Z nezakonitimi dejanji naj bi zaslužili več kot 245.000 kun (33.110 evrov), je sporočilo hrvaško notranje ministrstvo.

Prebežnike naj bi prevzeli na različnih koncih ob hrvaški meji z Bosno in Hercegovino in jih z osebnimi avtomobili ali kombiji prepeljali v istrsko in primorsko-goransko županijo v neposredni bližini slovenske meje.

V Bosni in Hercegovini prijeli pet ljudi

Kot so dodali, so aretacije izvedli v okviru mednarodne policijske akcije River, med katero so v ponedeljek na severu Bosne in Hercegovine prijeli pet organizatorjev tihotapljenja ljudi. Tožilstvo BiH-a sumi peterico, da so letos organizirali tihotapljenje ljudi za "visoke denarne zneske" proti Hrvaški, Sloveniji in drugim državam članicam Evropske unije. Ob tem so imeli stike z osebami iz Srbije, Hrvaške in Slovenije.

Prijete osebe v BiH-u so odgovorne za najmanj 315 prebežnikov, od katerih naj bi za svoje kriminalne storitve zahtevali po 1.000 evrov, je na svoji spletni strtani zapisal sarajevski časnik Oslobođenje .

V Sisku iščejo še eno osebo

Na območju Siska pa so policisti v ponedeljek prijeli enega osumljenca za tihotapljenje ljudi, medtem ko eno osebo še iščejo. Kot so dodali, nista bila povezana z drugimi, temveč sta prebežnike tihotapila samostojno.