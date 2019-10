Dekle z napisom "Odprite oči" med policijskim posredovanjem. Foto: Reuters

Okoljski aktivisti so v zadnjih dveh dneh v velikem številu pripotovali v London in s šotori zasedli ulice v Westminstru, kjer so sedeži britanske vlade in ministrstev. Nekaj jih je zabarikadiralo stavbo oddelka za transport, več drugih se je priklenilo na tovornjak pred notranjim ministrstvom.

Pred stavbo parlamenta so za poslance namestili 800 dreves, posajenih v lonce, s čimer pozivajo vlado, naj začne pogozdovati Združeno kraljestvo, poroča BBC.

Londonska policija je danes sprožila 14. člen zakona o javnem redu iz leta 1986, v skladu s katerim lahko v primeru "resnih motenj v skupnosti" zapovejo pravila sedečega protesta. Aktivistom so ukazali, naj se premaknejo v območje za pešce na trgu Trafalgar. Na trgu so aretirali moškega, ki se je za 28 ur s ključavnico priklenil na avtodom.

Nato so zrušili šotore v Westminstru in aretirali tiste, ki pozivov niso upoštevali. Protestniki se pri tem niso upirali, policistom so prepevali, da jih imajo radi in da to počnejo za njihove otroke, poroča Guardian. V dveh dneh so skupno aretirali 531 ljudi.

Johnson nad nesodelujoče alternativce

Policija odklepa priklenjenega protestnika. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson je protestnike označil za "nesodelujoče alternativce" in jih pozval, naj zapustijo svoje "po konoplji smrdeče bivake". Opazke je izrekel na predstavitvi zadnjega dela biografije Margaret Thatcher. Okoljske aktiviste je pozval, naj se zgledujejo po njej, ki je "na toplogredne pline opozarjala še pred rojstvom Grete Thunberg".

"V bistvu smo zelo kooperativni. Želeli bi si slišati, kaj ima za povedati, in nato bi si želeli, da tudi on prisluhne nam," je za BBC dejal 49-letni nekdanji policijski detektiv John Curran.

Aktivisti gibanja Upor proti izumrtju protestirajo v mestih po vsem svetu, na 11 lokacijah v Londonu, pa tudi v Berlinu, Parizu, Amsterdamu in Sydneyju. Pozivajo k nujnemu ukrepanju ob izrednih podnebnih razmerah in v divjini.