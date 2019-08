Eden izmed domnevnih napadalcev je letos napadel tudi srbske sezonske delavce na Braču. Foto: Reuters

Šibeniško-kninska policijska uprava je sporočila, da so vsi z območja Splita. Medetnični incident v Uzdolju obravnavajo kot kaznivo dejanje kršenja javnega reda in miru.

Šibeniška policija je na svoji spletni strani potrdila, da so osem ljudi pridržali v torek. Jutarnji list poroča, da policija išče še deseterico vpletenih v napad, vsi pa so člani iste navijaške skupine iz Splita.

Aretirani so stari med 21 in 28 let. Zaradi napada obdolženim grozijo zaporne kazni od šestih mesecev do petih let zapora.

22-letni napadalec je junija letos v Supetru na otoku Brač že napadel dva sezonska delavca srbskega državljanstva, poroča portal Slobodna Dalmacija. Eden izmed aretiranih je danes novinarjem pred sodiščem vzklikal "novinarji – Srbi", ob tem še poroča regionalna televizija N1.

Med ranjenimi tudi devetletnik

V napadu na goste in lastnike lokala v Uzdolju, ki so 21. avgusta zvečer po televiziji spremljali nogometno tekmo kvalifikacij za Ligo prvakov beograjske Crvene zvezde, je bilo poškodovanih pet gostov, med njimi devetletni otrok.

Očividci so povedali, da je od 10 do 15 zamaskiranih napadalcev navzoče v lokalu preteplo s palicami. Gosti lokala so bili večinoma hrvaški državljani srbske narodnosti.

Podoben napad, v katerem ni bil nihče poškodovan, se je isti večer zgodil tudi v lokalu v vasi Đevrske, prav tako na območju Knina. Napadalca sta razbijala stvari v lokalu in žalila navzoče na nacionalni osnovi. Policija je proti 28- in 25-letniku vložila pet ovadb sodniku za prekrške in eno kazensko ovadbo.

Napada sta povzročila številne odzive hrvaške politike, ki je večinoma obsodila napad. Novinarji so sicer premierju Andreju Plenkoviću očitali premlačen odziv na nasilje. Tudi predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je v enem redkih odzivov na napad pred petimi dnevi "obsodila vse vrste nasilja", pred obsodbo sovražnega napada na srbsko skupnost pa je želela "počakati na policijsko poročilo".

Razprava na vrhu HDZ- ja

V torek je o dogodkih prvič razpravljal vrh hrvaške vladajoče stranke HDZ. Plenković je znova ostro obsodil napad na Srbe in izrazil pričakovanje, da bo policija ujela storilce. Politika HDZ-ja in vlade je ustvariti državo, v kateri se bodo vse manjšine, vključno s srbsko, počutile dobro in varno, je poudaril.

Po srečanju je obsodil tudi izjave predsednika Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) Milorada Pupovca. Koalicijski partner HDZ-ja je dejal, da Hrvaška postaja dejavnik nestabilnosti v regiji, ker je neuspešna v boju proti nestrpnosti. Sodobno Hrvaško je omenil v kontekstu končne usode Neodvisne države Hrvaške (NDH), ki je med drugo svetovno vojno sistematično preganjala in morila Srbe, Jude, Rome in druge nasprotnike ustaškega režima.

Plenkovića in veterane razburja Milorad Pupovac

Plenković je po srečanju izjavil, da so izjave Pupovca, ki je Hrvaško primerjal z režimom NDH-ja, skrajno neprimerne in nedopustne. Pričakuje, da Pupovac ne bo več prispeval k polarizaciji hrvaške družbe.

Predstavniki nekaterih združenj hrvaških veteranov so na tiskovni konferenci v Zagrebu napovedali, da bodo od pristojnih institucij zahtevali preiskavo o morebitni kazenski odgovornosti Pupovca zaradi njegovih izjav.