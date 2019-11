Uporabnikom Appla in Googla v Rusiji se Krim od letos prikazuje kot rusko ozemlje. Foto: Reuters

Uporabnikom Applovih aplikacij za zemljevide in vremensko napoved v Rusiji se po novem območje polotoka Krim prikaže kot rusko ozemlje. Kadar Applovi uporabniki uporabljajo zemljevide zunaj Rusije, se območje Krima ne prikaže kot ozemlje katere izmed držav, poroča BBC.

"Krim in Sevastopol se na Applovih napravah odslej prikazujeta kot rusko ozemlje," je v sredo sporočil ruski parlament. Apple in ruski parlament sta se več mesecev pogovarjala o označevanju Krima, potem ko se je duma pritožila nad "nepravilnostmi".

Tehnološki velikan je sprva predlagal, da bi Krim prikazoval kot nedefinirano območje – torej da ne pripada ne Rusiji in ne Ukrajini – vendar so se na koncu vendarle uklonili ruski zahtevi.

Vodja ruskega parlamentarnega odbora za varnost Vasilij Piskarjov je namreč pojasnil, da so predstavnike podjetja opomnili, da je označevanje Krima kot ukrajinskega ozemlja po ruski zakonodaji kaznivo dejanje.

Ukrajina: "Apple, držite se tehnologije in zabavne industrije"

Ukrajinski predstavniki so se ostro odzvali na Applovo odločitev. "Apple, držite se tehnologije in zabave. Globalna politika ni vaša močna plat," je tvitnil ukrajinski zunanji minister Vadim Pristajko.

Ameriško veleposlaništvo v Kijevu je sporočilo Applu, da je "Krim ukrajinski in pod rusko okupacijo". Nekdanji ukrajinski zunanji minister Volodimir Ohrizko je pozval k bojkotu Applovih izdelkov, dejanje pa je za nesprejemljivo označil tudi ruski šahovski velemojster Gari Kasparov.

Pri Googlu je Krim ruski že od marca

Tehnološki velikan Google medtem na svojih priljubljenih zemljevidih Google Maps uporabnikom v Rusiji Krim prikazuje kot rusko ozemlje že od marca letos. Kadar zemljevide uporablja nekdo v Ukrajini, aplikacija ne prikaže jasne meje niti med Krimom in Ukrajino niti med Krimom in Rusijo.

EU ne priznava ruske priključitve Krima

Rusija si je polotok Krim priključila 18. marca 2014, dva dni po za mednarodno skupnost spornem referendumu, na katerem so prebivalci Krima podprli priključitev Rusiji. Večina mednarodne skupnosti, med drugim Evropska unija in ZDA, ruske priključitve Krima ne priznava. Proti Rusiji so uvedli tudi sankcije.

Po ruski priključitvi Krima so se na vzhodu Ukrajine v pokrajinah Doneck in Lugansk začeli spopadi med ukrajinskimi silami in proruskimi separatisti. V spopadih je bilo ubitih okoli 13.000 ljudi. Ukrajinska vojska in separatisti s podporo Rusije so se prejšnji mesec sicer začeli umikati z bojne črte, kar je predpogoj za vrh normandijske četverice, na katerem bi lahko obnovili zastali mirovni proces.