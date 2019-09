Dogodek je minil mirno. Nadzorovalo ga je sicer več kot 1.000 policistov. Foto: Reuters

Dogajanje je sicer nadzorovalo več kot 1.100 policistov. Udeleženci parade so se sprehodili po ulicah središča mesta ob zvokih piščalk in bobnov, prebivalci pa so jim mahali in ploskali z oken okoliških stavb. Po navedbah novinarjev časnika Oslobođenje je bilo vzdušje odlično, incidentov niso zaznali.

Dogodek je potekal pod geslom "Je izhod". Udeleženci so nosili mavrične zastave in transparente z napisi "Odpor", "Solidarnost", "Bolj ljubim, kot se bojim", "Ženska, lezbijka, kraljica", "Begunci, dobrodošli". Med njimi so bili tudi nekateri znani obrazi, kot je pevec Božo Vrećo, ki je ocenil, da današnji dan "odpira vrata Evrope za BiH".

Branko Ćulibrk in Selma Kešetović iz organizacijskega odbora parade ponosa sta pred dnevi za sarajevski portal Klix povedala, da so priprave potekale dve leti. Ob tem sta poudarila, da LGBT skupnost v BiH-u vsakodnevno živi v strahu pred morebitnim nasiljem zaradi spolne usmeritve posameznikov.

Nasprotniki: Saj me bo še sram reči, da sem moški

Pred začetkom parade se je v parku v četrti Ciglane zaključil shod nasprotnikov parade ponosa, na katerem je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sodelovalo več kot sto ljudi. Med sprehodom po ulicah so sporočali, da parade ponosa ne bi smelo biti v njihovem mestu.

"Saj me bo še sram reči, da sem moški in da imam ženo" ter "Bodi gej, a ne govori mi, da je to OK", so se glasili njihovi transparenti.

Muftiji obsodili parado ponosa

Pred dogodkom so v petek ob redni molitvi v vseh džamijah v državi prebrali sporočilo sveta muftijev, ki je obsodil parado ponosa. Vernike so ob tem spomnili, da nobenemu posamezniku, ne glede na to, kdo je, ni dovoljeno nasilje nad drugim človekom zaradi njegovega osebnega prepričanja ali usmeritve.

Evropski komisar za širitev in sosedsko politiko Johannes Hahn je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA tvitnil, da je parada ponosa pomemben korak k zaščiti temeljnih pravic vseh prebivalcev BiH-a, tudi istospolno usmerjenih. Tudi oni imajo po njegovih besedah pravico, da živijo brez diskriminacije, zlorab in groženj.