Nasprotniki britanskega izstopa iz Evropske unije ... Foto: Reuters

Zakon od britanskega premierja Borisa Johnsona zahteva, da bo moral Evropsko unijo zaprositi za trimesečno preložitev britanskega izstopa, ki je predviden za 31. oktober, če poslanci do 19. oktobra ne bodo potrdili ločitvenega dogovora ali pa potrdili odhoda Združenega kraljestva iz povezave brez dogovora. Že v sredo je zakon potrdil spodnji dom parlamenta – poslanska zbornica, veljati pa bo začel, ko ga bo podpisala še kraljica Elizabeta II.

Britanske opozicijske stranke so se sicer tudi dogovorile, da ne bodo podprle Johnsonovega predloga za predčasne volitve pred vrhom EU-ja sredi oktobra oziroma pred preložitvijo brexita.

Laburisti, liberalni demokrati, Škotska nacionalna stranka (SNP) in valižanska stranka Plaid Cymru so namreč sklenili, da bodo njihovi poslanci v ponedeljek glasovali proti ali pa se bodo vzdržali glasovanja o premierjevem predlogu za razpis predčasnih volitev 15. oktobra.

Kot je po srečanju pojasnil predstavnik laburistične stranke, so govorili o ukrepih za preprečitev "škodljivega brexita brez dogovora". Volitve bi izvedli, ko bo izstop brez dogovora preprečen, je dodal.

Škotska premierka in vodja SNP-ja Nicola Sturgeon je poudarila, da gre pri volitvah za vprašanje, kdaj in ne ali. "Vendar pa Johnsonu ne sme biti omogočeno, da določi čas in se s tem izogne nadzoru in izsili brexit brez dogovora," je opozorila.

... in njegovi zagovorniki z napisi in plakati že več mesecev na britanskih ulicah izražajo svoja stališča. Foto: Reuters

Johnson: Opozicija nas želi zakleniti v EU

Johnson je v odzivu na dogovor opozicije zatrdil, da stranke delajo "izjemno politično napako". "Vse, kar vidim, je, da se (vodja laburistov Jeremy) Corbyn in SNP povezujeta, da bi nas zaklenili v EU, ko je čas, da bi s to zadevo opravili," je zatrdil. Zagotovil je, da bo šel 17. oktobra na vrh EU-ja v Bruselj in dosegel dogovor s 27-terico. EU sicer še vedno čaka konkretne predloge, kako si želi London spremeniti sporno irsko varovalo.

Od 12. septembra do 14. oktobra bo britanski parlament za en mesec prekinil delo, kar je bila Johnsonova pobuda, 19. oktobra pa se bo iztekel rok, do katerega naj bi britanski parlament po novem zakonu o preprečitvi brexita brez dogovora bodisi sprejel ločitveni sporazum bodisi podprl možnost izstopa brez dogovora. Če poslanci ne bodo sprejeli ničesar, bo moral premier Johnson EU zaprositi za preložitev brexita.

Predčasne volitve, odhod z dogovorom ali brez njega, nova preložitev?

31. oktober naj bi bil po polletni preložitvi zadnji dan britanskega članstva v Evropski uniji. Na mizi trenutno ostajajo še vsi mogoči scenariji za razplet krize. Predčasne parlamentarne volitve v Združenem kraljestvu postajajo vse verjetnejše, vprašanje je le, kdaj jih bodo izvedli. Še vedno je mogoč tudi brexit brez dogovora, čemur pa večina britanskih poslancev nasprotuje – premier Johnson pač ne. Tudi če ne bo predčasnih volitev, Johnson vztraja, da ne bo preložil brexita. Kakršno koli preložitev brexita morajo potrditi tudi voditelji 27 članic EU-ja.

Lahko v zadnjem hipu pride tudi do brexita z dogovorom med Londonom in Brusljem.

V teh viharnih dneh si je premier Johnson vzel čas za obisk kmetije na Škotskem. Foto: Reuters

Johnson si želi spremeniti pogoje ločitvenega sporazuma, ki ga je z Brusljem sklenila njegova predhodnica Theresa May in ga je britanski parlament že trikrat zavrnil. Jabolko spora se osredotoča okoli vprašanja meje med Irsko in Severno Irsko. EU vztraja, da mora irsko varovalo ostati del sporazuma. Britanski premier pa upa na oktobrski vrh EU-ja, ko naj bi grožnja možnosti brexita brez dogovora prepričala evropske voditelje o sklenitvi novih kompromisov. Druga možnost pa je, da bi lahko že obstoječi dogovor ponovno dali na glasovanje v britanskem parlamentu.

Kaj pa nova preložitev brexita? Glede na zakon o preprečitvi brexita brez dogovora, ki je še v postopku, bi morala vlada preložiti brexit do 31. januarja prihodnje leto, če Johnsonu ne bi uspelo skleniti novega dogovora z EU ali si zagotoviti zadostne podpore za brexit brez dogovora. Če bi evropski voditelji pritrdili temu datumu, bi morala britanska vlada redno poročati o napredku pogajanj z Brusljem. Če do 31. januarja v britanskem parlamentu ne bi sprejeli ustreznega sporazuma, bi morali brexit ponovno preložiti. Johnson je posvaril, da bi lahko zaradi tega brexit morebiti prelagali še nekaj let.

Se bo brexit sploh zgodil?

Najmanj verjeten je preklic brexita, a tudi te možnosti ni mogoče popolnoma izključiti. Vodja laburistov Jeremy Corbyn je namreč obljubil nov referendum o brexitu, če pride na oblast.