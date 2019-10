Svobodnjaška stranka je imela v preteklosti zelo tesne povezave z nacisti. Prva predsednika stranke (od leta 1956 do 1978) sta bila nekdanja častnika SS-a, nacistične paravojaške organizacije, odgovorne za številne zločine. Foto: Reuters

Vodja FPÖ-ja Norbert Hofer je po pogovorih s Kurzem ponovil, da zaradi slabega volilnega izida ni pričakovati, da bi lahko svobodnjaki sodelovali pri sestavi vlade. Je pa povedal tudi, da bodo v stranki na novo proučili stanje, če oblikovanje vlade ne bo uspešno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kurz je medtem ocenil, da so prvi pogovori z vodji svobodnjakov, socialdemokratov (SPÖ), stranke Neos in Zelenih potekali zelo dobro. "Izkoristili smo priložnost za izmenjavo mnenj o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo prihodnost Avstrije," je povedal mandatar.

"FPÖ je že dal jasno vedeti, da mu njegov izid na volitvah ne daje mandata za vladanje in gre zato v smeri opozicije, kjer se bo postavil na novo. Drugi trije voditelji strank pa so nakazali pripravljenost za morebitno sodelovanje in sestavo prihodnje vlade," je še povedal Kurz.

Potek nadaljnjih koalicijskih pogajanj namerava mandatar predstaviti v prihodnjih dneh. V stiku namerava ostati z vsemi predsedniki strank in prihodnji teden nadaljevati pogovore, splošno mnenje pa je, da bo ÖVP k intenzivnejšim pogajanjem povabil Zelene in socialdemokrate, morda pa tudi Neos.

Analitiki menijo, da so za oblikovanje vlade za Kurza trenutno prva izbira Zeleni. Večino v parlamentu bi imel tudi s koalicijo s SPÖ-jem ali s svobodnjaki, medtem ko s stranko Neos to ni mogoče in bi ta lahko sodelovala le v tristranski vladi.

Poraz doživeli socialdemokrati in svobodnjaki

Kurz, ki je bil avstrijski kancler že med decembrom 2017 in majem letos, je v ponedeljek dobil mandat za sestavo nove vlade. Na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. septembra je njegov ÖVP osvojil 37,5 odstotka glasov, Zeleni pa so s 13,8-odstotno podporo spet vstopili v parlament.

Največji poraz so doživeli socialdemokrati in svobodnjaki. SPÖ je podprlo 21,2 odstotka volivcev, FPÖ pa 16,2 odstotka. Vstop v parlament je uspel še liberalni stranki Neos z 8,1 odstotka glasov.