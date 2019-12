Pogled na pariško železniško postajo Gare du Lyon. Francoske železnice so odpovedali tudi več mednarodnih vlakov, kar bo turistom iz tujine otežilo prihod v francosko prestolnico. Foto: EPA

Zaradi nasprotovanja pokojninski reformi že 20. dan zapored stavka na tisoče ljudi, kar povzroča zamude in odpovedi v javnem prometu, taksiji pa ne zmorejo opraviti vsega dodatnega dela. Zaradi stavke se je okrepilo tudi povpraševanje po najemu avtomobilov.

"Ne vemo, kaj naj naredimo," je dejal 66-letni Joel Rossignon, ki je v Pariz prišel iz južnega dela Francije, da bi praznoval božič s sinom, ki živi v predmestju francoske prestolnice, kamor vlaki danes ne bodo vozili. "Skušali smo dobiti taksi, vendar ga ni mogoče dobiti," je opisal razmere za francosko tiskovno agencijo AFP.

Čeprav se je del stavkajočih vrnil na delo, so francoske železnice (SNFC) kljub temu morale odpovedati 40 odstotkov hitrih in petino regionalnih vlakov. Odpovedali so tudi 80 odstotkov vseh voženj v Parizu in predmestju prestolnice, kjer so v ponedeljek na postaji Gare du Lyon izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so na več mestih prižigali bakle. Zaprtih je tudi šest od 16 linij podzemne železnice.

Odpovedani tudi mednarodni vlaki

Stavki se je pridružila tudi pariška opera. Foto: Reuters

Odpovedani so bili tudi številni mednarodni vlaki, ki naj bi v Pariz pripeljali turiste iz Evrope. SNCF je zaradi stavke doslej utrpel že za 400 milijonov evrov škode, ki pa bo najverjetneje še precej narasla.

Število strojevodij, ki sodelujejo v stavki, je ta teden padlo pod 50 odstotkov. Na začetku stavke pred tremi tedni je stavkalo kar 85 odstotkov vseh strojevodij.

Pogajanja med vlado in sindikati o pokojninski reformi doslej niso prinesla veliko napredka. Vlada še zmeraj vztraja pri uvedbi univerzalnega sistema upokojevanja, po katerem bo konec možnosti predčasnega upokojevanja za zaposlene pri železnicah. Zakon uvaja tudi sistem pridobivanja točk za rojene po letu 1975, po katerem se bo mogoče s polno pokojnino upokojiti pri 64., in ne več 62. letu starosti.

Večina Francozov podpira stavkajoče

Francoski predsednik Emmanuel Macron je stavkajoče pozval, naj vsaj med prazniki prekinejo stavko, vendar je nekaj sindikatov poziv zavrnilo. Pogajanja med sindikati in vlado naj bi se nadaljevala 7. januarja. Nedavna javnomnenjska anketa je po poročanju BBC-ja sicer pokazala, da 62 odstotkov Francozov še zmeraj podpira stavkajoče.