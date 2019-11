Reševalci iščejo več pogrešanih. Foto: EPA

Most se je porušil severno od francoskega mesta Toulouse. Po navedbah tamkajšnjih oblasti sta v reko zgrmela avtomobil in tovornjak ter morda še tretje vozilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci so v reki našli truplo 15-letne potnice iz avtomobila. Njeno mater so iz potapljajočega avtomobila rešili mimoidoči, nekateri med njimi so se pri reševanju hudo poškodovali. Reševalci so iz vode rešili skupno štiri ljudi, med njimi sta dva v smrtni nevarnosti. Še več jih pogrešajo, med drugim voznika tovornjaka in potnike morebitnega tretjega vozila.

Toulouški tožilec Dominique Alzeari je na novinarski konferenci dejal, da se je most porušil, ko sta nanj iz nasprotnih strani zapeljala tovornjak in družinsko vozilo. Dodal je, da preverjajo, ali je bilo v nesrečo vpleteno še tretje vozilo, čeprav se za zdaj zdi, da ni bilo.

Televizijski posnetki kažejo, da se je most prelomil najmanj na dveh koncih, večina mostu pa je nato zgrmela v reko. Na kraju nesreče je več kot 60 reševalcev in 40 policistov. Na prizorišču je tudi 70 gasilcev, ki jim pomagajo potapljači, enota s psi ter trije helikopterji.

Župan kraja Mirepoix-sur-Tarn Eric Oget je nesrečo označil za katastrofalno. Most je po njegovih besedah zelo pomemben prometni prehod za ljudi, ki hodijo na delo v Toulouse na drugi strani reke. Dodal je, da most uporabljajo tudi številni pešci.

Pregled leta 2017 ni pokazal nepravilnosti

Most se je prelomil na dveh mestih in zgrmel v vodo. Foto: EPA

150 metrov dolg in pet metrov širok most je povezoval kraja Mirepoix-sur-Tarn in Bessieres, ki sta približno 30 kilometrov severno od mesta Toulouse. Most so zgradili leta 1931, leta 2003 pa je bil v celoti obnovljen. Njegova nosilnost je bila 19 ton.

Po navedbah načelnika gasilcev in vodje varnosti Etiennea Guyota so most redno preverjali. Tudi iz departmaja Haute-Garonne so pristojne oblasti sporočile, da so leta 2017 opravili podroben pregled, ki ni pokazal nobenih "konstrukcijskih težav". Poteka sicer preiskava, če ni tovornjak presegel dovoljene nosilnosti.

Francoske oblasti so po porušenju avtocestnega viadukta v Genovi v Italiji avgusta 2018, ki je zahtevalo 43 smrtnih žrtev, naročile pregled mostov po državi. Ugotovili so, da je 25.000 mostov v Franciji v "slabem konstrukcijskem stanju", vendar porušeni most naj ne bi bil med njimi.