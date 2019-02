Vse v zvezi z brexitom je še vedno zavito v meglo. Foto: Reuters

Če britanski parlament ne bo kmalu potrdil sporazuma, bi bilo bolje, da bi preložili izstop, da ne bi 29. marca padli iz EU-ja, so zapisali ministrica za delo Amber Rudd, minister za podjetništvo Greg Clark in minister za pravosodje David Gauke.

"Čas je, da poslanci spoznajo, da je treba sprejeti dogovor, sprejmejo, da je to edini dogovor, ki je na voljo, in ga podprejo," so dodali. Prepričani so, da če sporazum v prihodnjih dneh ne bo sprejet, preprosto ne bo več časa, da bi pred 29. marcem, ko je predviden brexit, dosegli dogovor in dokončali potrebno zakonodajo.

"Premierka trdo dela"

Iz kabineta premierke Therese May so ob tem sporočili, da "premierka trdo dela, da bi dosegla dogovor z EU-jem, ki bo omogočil upoštevanje izidov referenduma". "V to mora biti usmerjena tudi energija vlade," so poudarili.

Britanski poslanci bodo prihodnji teden znova razpravljali in glasovali o prihodnjih korakih v postopku zapuščanja Unije. Med drugim naj bi glasovali o dopolnilu, v skladu s katerim bi parlament dobil možnost preložitve brexita, če izstopni sporazum ne bo potrjen do sredine marca.

Več deset konservativnih poslancev je sicer ta teden Mayevo posvarilo, da bi se lahko uprli vladi in s tem preprečili brexit brez dogovora. Premierka medtem še vedno ne želi izključiti možnosti izstopa brez dogovora.