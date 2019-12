Ukrajinski zaporniki so po izmenjavi dobili obrok hrane. Foto: EPA

"Vzajemna izpustitev zapornikov se je končala. 76 ljudi je na varnem na ozemlju pod nadzorom Ukrajine," je sporočil urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Vodja samooklicane republike Lugansk Leonid Pasečnik pa je ob koncu izmenjave čestital svojemu ljudstvu za novo zmago.

Mediji so sprva poročali, da sta samooklicani republiki Doneck in Lugansk Ukrajini predali 55 oseb, Kijev pa njima 87.

Proruski zaporniki se vračajo v Doneck. Foto: EPA

Izmenjava je potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih na kontrolni točki Horlivka med samooklicano republiko Doneck in Ukrajino. Spremljali so jo predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in predstavniki Rdečega križa.

Ukrajinski aktivisti so pred začetkom izmenjave z blokadami izhoda zapora v Kijevu, kjer so bili zaprti nekateri od proruskih zapornikov, izrazili svoje nasprotovanje izmenjavi ujetnikov.

Izmenjavo omogočil dogovor Putin-Zelenski

Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Zelenski sta se o izmenjavi zapornikov, s katero želita izboljšati odnose med državama, dogovorila na pogovorih na začetku decembra. Odnosi med državama so se močno poslabšali po ruski pripojitvi polotoka Krim leta 2014, po kateri so izbruhnili srditi spopadi. V vojni je bilo ubitih več kot 13.000 ljudi, kljub doseženemu premirju pa občasno še vedno izbruhnejo spopadi.

Septembra izpuščen tudi Oleg Sencov

Srečanja po izmenjavi. Foto: EPA

To je druga letošnja izmenjava zapornikov med državama, potem ko je Rusija septembra izpustila 24 mornarjev, ki jih je prijela v Kerški ožini novembra 2018, in več drugih zapornikov, med njimi je bil tudi ukrajinski režiser in aktivist Oleg Sencov. Ukrajina je v zameno izpustila 35 ruskih ujetnikov, med njimi novinarja tiskovne agencije Ria novosti Kirila Višinskega in Volodimirja Cemaha, ki je obtožen, da je sodeloval pri sestrelitvi malezijskega letala na poletu MH17 nad vzhodno Ukrajino leta 2014, ki je zahtevala 298 žrtev.

Na začetku decembra je v Parizu potekalo srečanje normandijske četverice o končanju spora na vzhodu Ukrajine. Ob robu vrha sta se prvič na dvostranskih pogovorih sešla tudi Zelenski in Putin. Pred dnevi sta ob posredovanju EU-ja sklenila dogovor o tranzitu ruskega zemeljskega plina čez Ukrajino za oskrbo Evrope. Pogodba bo veljala pet let, količine pa bodo manjše od dozdajšnjih, je sporočil Gazprom.

