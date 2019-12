Foto: AP

Smučarji so bili na progi, ko se je okoli poldneva sprožil plaz in zasul več ljudi.

Umrli so ženska in njena sedemletna hčerka ter še en prav tako sedemletni otrok. Ta je bil v plazu huje poškodovan in so ga morali oživljati. Prepeljali so ga v bolnišnico v Trentu, kjer pa je zaradi poškodb umrl.

Še dva človeka sta bila poškodovana in so ju odpeljali na zdravljenje v Merano.

Po navedbah južnotirolskega portala stol so žrtve Nemci.

Tragedija se je zgodila na progi, ki z ledenika Senales, visokega 3000 metrov, vodi v dolino.

O plazu poročajo tudi s smučišča Punta Cervina. Odnesel je smučarja, a jim ga je njegovim prijateljem uspelo rešiti izpod snega. Prepeljali so ga v bolnišnico v Bolzanu.