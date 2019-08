Otroka in pet odraslih se je zastrupilo na jadrnici ob Hvaru. Foto: MMC RTV SLO/K. T.

Deklico, ki je že pri zavesti in komunicira, so premestili z oddelka za intenzivno nego na otroški oddelek.

Njen petletni bratec je medtem še na oddelku za intenzivno nego v splitski bolnišnici, vendar se tudi njegovo stanje izboljšuje. Oba so že v petek zvečer odklopili z respiratorja in sta dihala samostojno.

Otroka sta bila del skupine italijanskih turistov, ki se je v torek na jadrnici pri Hvaru zastrupila z ogljikovim monoksidom. 57-letni moški je umrl, trije odrasli, ki so se prav tako zastrupili, pa so lahko že zapustili bolnišnico.

Na Hvaru so v sredo prijeli lastnika in kapitana jadrnice. Po navedbah policije obstaja utemeljen sum, da sta prejšnji teden na plovilo neustrezno vgradila bencinski agregat, ki se lahko uporablja le v odprtih prostorih. Če jima bodo dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora.