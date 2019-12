Grški otoki so najpogostejša vstopna točka za prebežnike, ki pridejo iz Turčije. Foto: Reuters

"V prihodnjih mesecih bo Francija sprejela 400 oseb, ki so prispele na grško ozemlje," je dejal francoski veleposlanik v Atenah in pojasnil, da ne moremo pustiti Grčije brez pomoči sredi humanitarnega izziva. Ob tem je spomnil, da je Turčija večkrat zagrozila, da bo v Evropo poslala še več prebežnikov.

To bo prva večja premestitev prosilcev za azil iz Grčije od vrhunca migrantske krize leta 2015, ko je Evropska unija vzpostavila mehanizem za premestitev 160.000 prosilcev za azil iz Italije in Grčije v druge države članice v obdobju dveh let.

Zaradi nasprotovanja predvsem vzhodnoevropskih članic Madžarske, Poljske in Češke je progam po premestitvi 29.000 prosilcev za azil zamrl.

Nova konservativna vlada v Atenah se s težavo sooča z več sto prebežniki, ki v državo vsak dan prihajajo iz sosednje Turčije. Grčija je letos znova postala glavna točka za vstop prebežnikov in beguncev v Evropo. Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je letos v Grčijo iz Turčije prispelo več kot 55.000 ljudi po morski poti in več kot 14.000 po kopnem.

Zaradi velikega števila prebežnikov so sprejemni centri po državi večinoma prenapolnjeni. Grški premier Kiriakos Micotakis je prejšnji mesec priznal, da mu ni uspelo prepričati kolegov iz EU-ja, da bi njihove države sprejele vsaj mladoletnike brez spremstva.

Francoski veleposlanik je tudi napovedal okrepitev sodelovanja z Grčijo z napotitvijo strokovnjakov za boj proti tihotapljenju ljudi, v sprejemne centre pa je pripravljena napotiti tudi prevajalce, zdravnike in psihologe.

Prebežnike tihotapili v jahtah

Medtem je italijanska policija prijela 13 ljudi in razbila mednarodno kriminalno združbo, ki je tihotapila prebežnike v majhnih skupinah v jahtah, ki so se uspele izogniti obalnim stražam in na obalo pripeljati prebežnike.

Italijansko-grška združba je v zadnjem letu na jug Italije prepeljala več kot sto ljudi, ki so za posamezen prevoz plačali 6.000 evrov. Grški del združbe je stranke iskal v Turčiji, kjer živi na milijone prebežnikov, predvsem iz sosednje Sirije.

Prebežnike so po prečkanju Egejskega morja odpeljali v Atene, kjer so italijanski člani tolpe priskrbeli jahte za prevoz do Italije. Večina poti v Italijo se je začela na otoku Krf, kjer so prebežnike v skupinah do 20 namestili v podpalubje in jih prepeljali do obale Apulije. Po ocenah italijanske policije so v letu dni zaslužili okoli 600.000 evrov.

V Italijo je po podatkih notranjega ministrstva letos prišlo okoli 11.000 prebežnikov, od tega jih je le okoli 3.000 do obale pripeljala obalna straža ali humanitarne ladje, ki plujejo v Sredozemlju.