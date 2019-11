Pred poučevanjem na Dunajski diplomatski akademiji je učil na Šoli za javne politike na univerzitetnem kolidžu v Londonu in kolidžu Magdalen na univerzi Oxford. Napisal je že več strokovnih knjig, redno pa objavlja tudi v vodilnih političnih revijah. Foto: MMC RTV SLO

Kot poudarja predstojnik katedre za mednarodne odnose na Dunajski diplomatski akademiji, ki je pretekli teden gostoval v Ljubljani na povabilo Slovenskega panevropskega gibanja in v sodelovanju s Klubom evropskih študentov, včasih prehitro in neustrezno uporabljamo besedo kriza. "Mednarodne krize preučujem že dolgo časa, pri čemer kot krizo obravnavam situacijo, v kateri voditelji ocenjujejo, da je potreba po takojšnjem ukrepanju, sicer bodo razmere eskalirale do stanja, ki bo ušlo izpod nadzora in privedlo do veliko hujših posledic. Sirija je tak primer. Če želimo, da se kaj spremeni, morajo skupaj stopiti različne države. In ker tega ne storijo, se kriza nadaljuje."

Njegova najnovejša knjiga. Foto: MMC RTV SLO

Z razreševanjem kriz se je ukvarjal tudi v letos izdani knjigi Co-Managing International Crises, Judgements in Justifications. Ključno vprašanje, na katerega je iskal odgovor, je, kako poteka usklajevanje voditeljev in drugih deležnikov pri obvladovanju kriz.

Osredotočil sem je na tri stališča oz. prepričanja teh voditeljev, ki jih vodijo pri delovanju. "Kaj je tisti njhov prvi vzgib, ki jih vodi, ko komunicirajo z drugimi deležniki v procesu, tako v notranji kot zunanji politiki. Ključni argument je, da se lahko glede teh prvih vzgibov pogovarjaš in pogajaš, toda v celoti se jih ne da spremeniti. Voditelji se namreč držijo prvotnih stališč glede posamezne krize, mogoče jih dopolnijo, lahko jih zaostrijo ali omilijo, da pa bi jih v celoti zavrgli, se pa ne zgodi," deli svoje ugotovitve. Kot primer navede francoskega predsednika Francoisa Mitteranda, ki je zaradi zgodovinskega zavezništva v času vojne na Balkanu ostro nasprotoval vojaški intervenciji proti Srbiji. "Drugi primer, ki ga navajam v knjigi, je prepričanje Tonya Blaira in njegovo razumevanje liberalne intervencije in etične zunanje politike."

Več pa v spodnjem pogovoru.

Živimo v obdobju, ko tradicionalna zavezništva niso tako močna, kot so bila, po drugi pa še vedno vse niti vlečejo velike države. Na septembrskem zasedanju Generalne skuščine so voditelji poudarjali, kako ključen je multilateralizem, v praksi pa se še vedno kaže, da stvari potekajo tako, kot se odločijo velike države.

Če pogledamo Generalno skupščino oz. večino držav v njej, je tako, da stremijo k multilateralizmu iz preprostega razloga: ker ni alternative. Če pomislite na podnebne spremembe in druge izzive, se ti ne končajo na meji ene države, ampak terjajo skupen odziv. So pa velika težava velike države, naj govorimo o Rusiji ali ZDA ali včasih tudi o drugih stalnih članicah VS-ja, ki se vse bolj umikajo od multilateralnega iskanja rešitev. Tako imamo paradoks: na eni strani je vse več deklaracij in drugih nezavezujočih dogovorov o mulitateralizmu in zagotavljanju varnosti in miru, na drugi strani pa je vse težje doseči zavezujoče pogodbe in dogovore.

Če pogledamo število multilateralnih pogodb v okviru ZN-a, je bil v 90. letih velik obrat navzgor, zdaj pa smo na zelo nizki ravni, njihovo število je zelo nizko.

Osnovna predpostavka Ustanovne listine ZN-a je, da so velike sile varuhi mednarodnega reda, varnosti in miru. Torej, one morajo v skladu z UL razreševati krize, naučiti se morajo sodelovati skupaj. Tega pa na žalost ne počnejo, o čemer jasno priča dogajanje v Siriji ali na Krimu. Še več, počnejo ravno obratno: velike sile še prilivajo na ogenj.

Foto: MMC RTV SLO

Vsak voditelj pusti močan pečat v načinu vodenja države in seveda tudi mednarodni politiki. Nekatera zavezništva so zgodovinska, po drugi strani pa se okoliščine in dogajanje na mednarodnem prizorišču zelo hitro spreminjajo in posledično tudi reakcije posameznih držav oz. voditeljev včasih niso več takšne, kot bi pričakovali. Vzemimo primer Trumpa, ki je za razliko od predhodnika Baracka Obame, ki si je prizadeval za podpis pariškega okoljskega sporazuma, od tega odstopil. Enako je z jedrskim sporazumom. Njegov način vodenja je vse kaj drugačen, kot smo navajeni od voditeljev velikih držav.

Voditelji so bili v krizah vedno zelo pomembni, nekateri so pri tem boljši, drugi slabši. Kar se je pojavilo v nekje zadnjih 10 letih je, o tem pišem tudi v knjigi, je vzpon javnega vodenja (public governance). Recimo Mitterandu ni bilo mar za javno mnenje, niti ni bral časopisov, skratka vodil je svojo politiko. Danes je zelo drugače. Delno sta odmik od takega voditelja predstavljala že Jacques Chirac in Gerhard Schroder, ki sta dala veliko več na javno mnenje in sta skušala nanj tudi vplivati.

Danes je vloga javnega mnenja veliko večja in vplivnejša. Ko omenjate Trumpa. Po eni strani skuša ostro pritisniti na spremembe v mednarodni trgovini, po drugi strani pa recimo dobro ve, da so nekateri deli ZDA odvisni od premoga in jih nagovarja z besedami, ki jih želijo slišati. Pri tem nima v mislih posledic na mednarodno politiko. Postavlja notranjo politiko pred zunanjo. V njegovem primeru je to precej radikalno, tako da je State Department stisnjen v kot.

Je edina pot za spremembe, da se torej počaka na nove volitve in nove voditelje?

Dogajanje v Siriji je katastrofa, ki terja takojšnje ukrepanje. Če pogledamo od daleč, potem tok zgodovine kaže, da vsake toliko časa pride do faze, v kateri vse obstane, potem pa pride spet do preboja. V tem času je bolj problematično to, da je svet postal veliko bolj razdeljen, tako da je še bolj pomembno, da se k reševanju izzivov pristopi s sodelovanjem. Živimo v obdobju, ko se globalni hegemoni spreminjajo: če govorimo o ekonomskih kazalcih je tu velik vzpon Kitajske, pa tudi Indije, na drugi strani pa težave ZDA. Zelo pomembno je, da se voditelji znajo prilagoditi vsem spremembam. In to se ne dogaja.

Smo v iskanju novega reda na svetu?

O tem govorijo mnogi: da kapitalizem umira, spet drugi, da ne. Kar lahko vidimo, je, da so globalno pomembni akterji tisti, ki predstavljajo ravnotežje, ko govorimo o miru. Pa ne v vojaškem smislu, čeprav Kitajska poudarja, da se želi osredotočiti tudi na vojaško moč, ampak predvsem v ekonomskem smislu. Jasno je, če vzamemo v obzir samo gospodarstvo, da nismo več v 90. letih prejšnjega stoletja: opazujemo lahko vsestranski vzpon Kitajske, težave EU-ja in ZDA, po drugi strani se odpira Afrika.

Pomanjkanje politične volje je pogosto vzrok za nespremembe. Je to pomanjkanje politične volje delno tudi posledica dogajanja v gospodarstvu. Kako vi gledate na razmerje med gospodarsko elito in politiko?

Tako razmišljanje gre v smer ortodoksnega marksizma. Seveda korporacije so vplivne, ne bi pa rekel, da vladajo vsemu. Imajo veliko besedo, ja, tega ne moremo zanikati. Hkrati pa, če vzamemo recimo primer ZDA, so številna podjetja proti Trumpovemu vladanju. Dejstvo je, da je v teh časih veliko akterjev, en sam voditelj, četudi je na čelu ZDA, ne more odločati o vsem.

Foto: MMC RTV SLO

Primer brexita je pokazal, da politična volja lahko obstaja, kadar voditelji to želijo: države članice so bile zelo enotne napram Londonu. Po drugi strani pa sam brexit traja že tako dolgo, da se vseeno kažejo razpoke v tej enotnosti.

Zame brexit ni kriza, bi pa to lahko postal, če ne bi bilo dogovora. Kriza bi bila, če bi prišlo do pomanjkanja hrane. Očitno brexit predstavlja globok rez, ki bo spremenil potek igre. Strinjam se, da so preostale države članice strnile vrste in mnenja. Ko govorimo o vprašanju premikanja datuma izstopa razumem, da javno mnenje temu ni naklonjeno, a sem prepričan, da je to pametno. Dejstvo je, da je v britanski politiki zdaj velik kaos. Vprašanje brexita je povzročilo velike razkole v vseh velikih strankah.

Veliko svojega strokovnega dela ste posvetili tudi področju neširjenja jedrskega orožja. Kot kaže, se čedalje oddaljujemo od sveta brez orožja. Kako bi ocenili dogajanje na tem področju v zadnjih 15 letih?

V zadnjih 15 letih sta dva ključna dejavnika: prva je modernizacija arzenala, priča smo bili velikemu tehnološkemu napredku. Porajajo se vprašanja o razvoju umetne inteligence in jedrskega orožja. Meje na tem področju so dejansko zelo izmuzljive, ni več jasne ločnice, ali ima človek vedno nadzor nad jedrskim orožjem, kot ga je imel v preteklosti. Vemo, da ga ne bi imel, če ne bi bilo prisebnih reakcij posameznikov v 90. letih. Zahvala, da še vedno lahko sediva tu, gre ruskemu uradniku in ameriškemu uradniku v 90. letih, ki sta se pametno odzvala na lažni računalniški alarm. Človeška presoja je bila ključna. Ob vsem razvoju novih tehnologij pa se bo pomen človeške presoje zmanjšal.

Pomembno vprašanje, ko govorimo o jedrskem orožju, je tudi dejstvo, da se brišejo meje med jedrskim in konvencionalnim orožjem. Veliko se dogaja, napredek je hiter.

Na drugi strani pa je zavedanje javnosti o tem vprašanju danes zelo šibko. V 70. letih prejšnjega stoletja so bila zelo aktivna mirovna gibanja, potekali so številni protesti za zmanjšanje orožja. Danes pa tega ni. V ospredju so zdaj okoljski protesti, vprašanja glede jedrskega orožja pa se razrešujejo daleč proč od javnosti, kar je po mojem mnenju zelo narobe. Medtem ko je na pogodbo o prepovedi jedrskega orožja (2017) precej vplivala civilna družba, je še vedno premalo narejeno na področju splošne ozaveščenosti. Težava z jedrskim orožjem je namreč ta, da ne sme priti niti do ene napake. Če pride do nje, bo konec življenja, kot ga živimo in poznamo.

Evropska unija je bila glede vprašanja jedrskega orožja dejansko tiho, ker so razlike med mnenji članic, nekatere so tudi članice Nata, prevelike.

Foto: MMC RTV SLO

Francoski predsednik Emmanuel Macron je prejšnji teden rekel, da je Nato klinični mrtev, kar je povzročilo pravi vihar.

Nato ima težave, to je jasno. Njegova prihodnost bo v veliki meri odvisna od prihodnjega predsednika ZDA. Glavna težnja Nata po koncu hladne vojne je bila krepitev različnih institucij na širšem področju življenja, ne le vojaškem. Nato je na prizorišču že 70 let, kar je dolgo, tako da ne gre pričakovati, da bo kar razpadel. Tako kot z drugimi institucijami, ki obstajajo že dolgo, velja, da ga ne smemo jemati kot samoumevnega.

Enako velja tudi za Združene narode, ki se spopadajo s padcem kredibilnosti.

Iskreno upam, da bodo uspešni. Težava ZN-a ni v tem, ali bodo obstali, temveč je eden njenih glavnih problemov tudi njena (ne)prilagodljivost, sposobnost preobrazbe. Na začetku najinega pogovora sem že omenil težave glede kredibilnosti in delovanja Varnostnega sveta in sprejemanja zavezujočih instrumentov. Deklaracij in nezavezujočih dogovorov je namreč veliko. Toda to se ne more nadaljevati v nedogled, saj je delno že privedlo do spodkopavanja kredibilnosti organizacije, lahko pa se še poslabša.

Kaj napovedujete za področje sodelovanja pri reševanju konfliktov?

Zelo nehvaležno je napovedovati prihodnost. V bližnji prihodnosti pričakujem, da se bo nadaljeval vzorec, ki je prisoten že od zgodnjih 50. let prejšnjega stoletja: vojne med državami izbruhnejo zelo redko, vojne znotraj držav pa so precej pogoste in so običajno zelo destruktivne. Ko govorimo o vojnah znotraj držav, so običajno vlade tiste, ki gredo s silo nad lastne državljane, seveda poleg drugih skupin. Mislim, da se bo ta vzorec še nadaljeval. In smo spet pri Združenih narodih: suverenost ti ne daje pravice, da delaš narobe znotraj svojih meja. Kako to rešiti? Varnostni svet, v takšni ali reformirani obliki, je tam zato, da sprejme odločitve, s katerimi bosta ohranjena mir in varnost, kot mu nalaga Ustanovna listina. Če bodo supersile ravnale odgovorno, lahko razrešimo marsikatero težavo. Če ne bodo, bodo nastajale nove težave. To se dogaja zdaj.

To vključuje tudi pripravljenost držav, da "ubogajo" supersile. Vse več držav ne želi le slediti.

Že od nekdaj so na mednarodnem prizorišču obstajale velike, srednje velike in majhne sile. Če vzamemo Združene narode, je bil Varnostni svet ideja ZDA, da bo to neke vrste svetovni policaj. Do neke mere bo vedno tako, da bodo majhne sile sprejemale vodenje s strani velikih držav. Ne znam si predstavljati drugačne ureditve. A imajo lahko majhne države pomemben glas. Če govorimo o sporazumu o prepovedi jedrskega orožja, so recimo majhne države odigrale pomembno vlogo, enako velja tudi glede nekaterih drugih sporazumov v zadnjih 10 letih. Manjše države lahko naredijo veliko predvsem na področju preprečevanja kriz.