Islamska država je pred petimi leti nadzorovala obsežna ozemlja v Siriji in Iraku, zdaj pa je po trditvah zahodnih držav pod njenim nadzorom le še nekaj kvadratnih kilometrov ozemlja. Foto: Reuters

Nemška policija je izvedla obsežno operacijo, med katero je prijela zakonski par iz Raunheima, ki je osumljen sodelovanja v teroristični mreži, kjer so pripravljali napad na ozemlju Nemčije. Osumljenca, oba stara 26 let sta leta 2016 odpotovala v Turčijo in skušala vstopiti v Sirijo, kjer naj bi se pridružila skupini Islamska država, vendar so ju turške oblasti aretirale in ju poslale nazaj v Nemčijo.

V nizu akcij nemške policije je bilo prijetih še okoli deset posameznikov, starih med 22 in 32 let. Večina jih ima nemško ali dvojno nemško in maroško državljanstvo. Preiskovalci utemeljeno sumijo, da so pripravljali večji teroristični napad.

V operaciji je sodelovalo okoli 200 policistov, ki so opravili 15 hišnih preiskav v Biebesheimu, Kerpnu, Raunheimu in Rüsselsheimu. Pri tem so zasegli več deset tisoč evrov ter papirnate in digitalne dokumente.