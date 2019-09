16-letna švedska okoljevarstvena aktivistka Greta Thunberg opazuje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je na zasedanje GS-ja ZN-a v ponedeljek prišel nenapovedano, danes pa bo stopil na govorniški oder. Foto: Google Maps

Voditelji držav bodo v New Yorku začeli splošno razpravo v okviru 74. zasedanja 193-članske Generalne skupščine Združenih narodov. V ospredju pozornosti zasedanja bodo podnebne spremembe in vprašanja trajnostnega razvoja, prizadevanja za izkoreninjenje revščine, dostopnost zdravstvenih uslug in kakovostno izobraževanje.

Zasedanja se udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec, v New York pa so prišli tudi ministri Miro Cerar, Jernej Pikalo in Aleš Šabeder ter mladinski delegat Patrik Bole. V javnosti je močno odjeknil včerajšnji nagovor Grete Thunberg, danes pa bodo oči uprte predvsem v ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Šarec: Slovenija marsikaj postori v tej smeri

Nezaupanje v svetovne voditelje je, kot že tolikokrat doslej, izrazila 16-letna švedska aktivistka Greta Thunberg: "Prišli ste k mladim po upanje. Kako si drznete? S svojimi praznimi besedami ste ukradli moje sanje in otroštvo. A jaz sem še med srečnimi. Ljudje trpijo, umirajo, celi ekosistemi se sesuvajo. Smo na pragu množičnega izumrtja, vi pa lahko govorite le o denarju in pripovedujete pravljice o večni gospodarski rasti."

"Bila je ostra. Vsi se zavedamo, da bo treba zadeve spremeniti. Je pa res, da največja odgovornost po mojem mnenju leži na velikih državah, na velesilah. Slovenija marsikaj postori v tej smeri," je za slovenske medije povedal premier Marjan Šarec, ki bo Generalno skupščino nagovoril v petek.

Trump se je glede Irana zavil v molk

Ena izmed velikih držav, ki bodo morale priznati svojo odgovornost, so tudi Združene države Amerike. Donald Trump se je včeraj podnebnega zasedanja udeležil na kratko, nenapovedano, ne da bi zbrane nagovoril. Pozornost je namenil predvsem domači aferi, povezani z Ukrajino in Josephom Bidnom, novinarje pa je zanimala tudi usoda pogovorov z iranskim predsednikom Rohanijem.

Čeprav so na to možnost do zdaj namigovali v Beli hiši, Teheran pa jo odločno zavrača, je Trump včeraj zadevo obrnil na glavo: "Nobenega srečanja nismo načrtovali. Nekdo je rekel, da bi se Iranci radi srečali. Nenadoma želijo iz Jemna, kar je dobro. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Nikoli ničesar ne izključujem, zakaj bi?" je dejal ameriški predsednik.

Generalno skupščino bo nagovoril danes. Po pričakovanjih naj bi skušal dobiti široko podporo za sankcije proti Iranu, javnost pa zanimajo njegova stališča o trgovinskih vojnah s Kitajsko in drugih perečih temah. Sicer pa bo zanimivih govorcev danes veliko. Med drugimi bomo slišali Jaira Bolsonara, Recepa Tayyipa Erdogana, Borisa Johnsona in Emmanuela Macrona.