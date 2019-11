Mehiški predsednik López Obrador svari pred ameriškim posredovanjem proti kartelom na ozemlju Mehike. Foto: Reuters

"Oboroženi tujci ne morejo posredovati na našem ozemlju. Tega ne bomo dopustili," je povedal mehiški predsednik.

Dodal je, da so takšne operacije sosednje države malo verjetne, saj državi dobro sodelujeta, Trump pa, da je do njega spoštljiv. "V primeru, da bo sprejeta odločitev, ki bi vplivala na našo suverenost, bomo ravnali v skladu z mednarodnim pravom, a je to malo verjetno," je povedal.

Če bi ZDA mehiške mamilarske kartele razglasile za teroristične organizacije, bi to pomenilo prepoved ameriškega poslovanja s člani teh združb, prepoved vstopa v ZDA za člane kartelov in njihov takojšni izgon ob morebitnem vstopu v ZDA. Finančne ustanove, ki bi odkrile, da hranijo denar mamilarskih kartelov, bi bile obvezane to nemudoma prijaviti zveznim oblastem ZDA.

Ostre besede ameriškega predsednika na račun mehiških mamilarskih kartelov so posledica nedavnega pokola devetih ameriških mormonov v Mehiki. Mehiške oblasti vztrajajo pri razlagi, da so jih člani mamilarskega kartela ubili, ker naj bi jih zamenjali za člane konkurenčne tolpe.

Prihodnji teden bo Mehiko obiskal ameriški pravosodni minister William Barr, je sporočil mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard.