Protesti v Čilu ne pojenjajo. V prestolnici Santiago je policija posredovala z vodnim topom. Foto: Reuters

"Uporabljena je bila čezmerna sila. Prišlo je do zlorab in zločinov, pravice vseh niso bile spoštovane," je dejal Piñera v televizijskem nagovoru in obljubil, da ne bo nihče ostal nekaznovan. Toda kritiziral je tudi protestnike, ki so zažigali stavbe ali napadli varnostne sile in poudaril, da tudi oni ne bodo ostali nekaznovani, poroča BBC.

V mesecu dni protestov je bilo ubitih najmanj 22 protestnikov, več kot 2.300 ljudi je bilo ranjenih. New York Times je poročal, da čilske varnostne sile namerno streljajo protestnike v oči, saj je več kot 200 protestnikov utrpelo hude poškodbe. Čilski tožilci trenutno preiskujejo tisoč obtožb policijskega nasilja, ob tem pa so prejeli še dodatnih tisoč obtožb. Tudi Združeni narodi in Amnesty International so v Čile poslali svoje preiskovalce.

Protesti v državi so se začeli 18. oktobra ob napovedi povečanja cen vozovnic za podzemno železnico. Piñera je, da bi pomiril razmere, kasneje to razveljavil in tudi napovedal vrsto ukrepov, kot so povečanje minimalne plače in pokojnin ter višje davke za bogate.

Referendum za novo ustavo prihodnje leto

Piñero je napovedal referendum za novo ustavo, kar je bila ena glavnih zahtev protestnikov. Foto: EPA

Ker ukrepi protestnikov niso pomirili, je predsednik na koncu pristal na referendum za reformo ustave, kar je bila ena glavnih zahtev protestnikov. Politične stranke so se pretekli teden dogovorile, da bodo pripravili novo ustavo, ki bo nadomestila sedanjo, večinoma še iz časov Pinochetove diktature. Ustava iz časa vojaške hunte je bila že večkrat dopolnjena, a državi ne nalaga odgovornosti, da državljanom omogoči dostop do izobraževanja in zdravstva.

"Če ljudje želijo, bomo pripravili novo ustavo, prvo v času demokracije," je predsednik dejal v današnjem nagovoru. Predvideno je, da bodo volivci aprila prihodnje leto na referendumu najprej odločali, ali želijo novo ustavo in kdo naj pripravi besedilo.

V primeru, da bodo morali organizirati volitve za sestavo ustavodajnega organa, naj bi te potekale oktobra 2020. Besedilo nove ustave naj bi nato potrjevali na novem referendumu.

Piñero podpira 17 odstotkov Čilencev

Shod v podporo protestnikom, ki so oslepeli zaradi nasilja varnostnih sil. Foto: Reuters

Svetovalno podjetje Cadem je po navedbah Al Džazire v nedeljo objavilo novo raziskavo javnega mnenja. Predsednika Piñero je na vrhuncu protestov podpiralo 13 odstotkov ljudi, v zadnjem tednu pa je priljubljenost narasla na 17 odstotkov. Raziskava je tudi pokazala, da 67 odstotkov Čilencev podpira novo ustavo.

"V zadnjih štirih tednih se je Čile spremenil. Čilenci so se spremenili. Vlada se je spremenila. Vsi smo se spremenili," je nagovor iz predsedniške palače zaključil Piñera. Kljub spremembi pa 69-letni milijarder še vedno ni pripravljen odstopiti, kar je bila ena izmed glavnih zahtev protestnikov, jeznih na družbeno neenakost med elitami in ljudstvom v državi.