Alexandria Ocasio-Cortez je pri 29 letih najmlajša članica ameriškega kongresa. Foto: Reuters

Charles Rispoli je zapisal, da bi demokratska kongresnica potrebovala "kroglo", zapis pa je "všečkal" njegov policijski kolega Angelo Varisco.

Policijski načelnik mesta Gretna Arthur Lawson je kasneje dejal, da sta policista sramota za njihov oddelek.

Rispoli se je na Facebooku sicer odzval na objavo satirične spletne strani, ki je v satiričnem zapisu objavila, da Ocasio-Cortez meni, da so ameriški vojaki preplačani. "Ta zlobna idiotka potrebuje rundo ... in ne mislim tistih, ki jih je včasih stregla," je zapisal.

Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib in Alexandria Ocasio-Cortez so v Washingtonu znane pod skupnim imenom "vod". Vse so pripadnice manjšin, tri od ptirih pa so bile rojene v ZDA. Foto: Reuters

29-letna Ocasio-Cortez, sicer najmlajša kongresnica, je delala kot natakarica in točajka, preden je lani osupnila politični svet, ko je na kongresnih volitvah v New Yorku premagala veterana Joeja Crowleyja.

Trumpova tirada proti kongresnicam

Lawson je sporočil, da sta bila tako Rispoli kot Varisco odpuščena. "Ta dva policista sta se vedla neprofesionalno in namigovala na nasilno dejanje zoper ameriško kongresnico," je dejal policijski načelnik.

Do incidenta prihaja le nekaj dni zatem, ko je predsednik ZDA Donald Trump dvignil prah s svojimi rasističnimi izjavami, da bi morale štiri progresivne demokratske kongresnice z Ocasio-Cortezovo na čelu "nazaj, od koder so prišle".

Vse štiri kongresnice so ameriške državljanke, pri čemer samo ena, Ilhan Omar, ni bila rojena v ZDA, ampak v begunskem taborišču v Somaliji.

Prihajajo pa vse štiri (ob zgoraj omenjenima še Rashida Tlaib in Ayanna Pressley) iz etničnih manjšin, Omarjeva in Tlaibova pa sta prvi muslimanki, izvoljeni v ameriški kongres.

Trump se za sporno izjavo o četverici demokratskih kongresnic ne opravičuje. Foto: Reuters

"Zanimivo je videti, kako napredne demokratske kongresnice, ki so prišle iz držav, katerih vlade so popolna katastrofa, najhujše, najbolj skorumpirane in nesposobne na svetu, besno ukazujejo prebivalcem ZDA, največje in najmogočnejše države na svetu, kako naj se upravlja njihova vlada," je tvitnil predsednik ZDA.

Obsodbe z vseh strani

Trump je s svojimi izjavami sprožil pravi vihar, obsodbe so prihajale tako z vrst demokratov kot republikancev.

Ocasio-Cortezova je na Twitterju zapisala, da je Trump nič drugega kot impulzivni rasist, ob katerem mora njegova stranka vedno znova iskati izgovor za njegov fanatizem in goljufanje države.

A Trump ni popuščal ali se opravičil za povedano, ampak je na zborovanju nekaj dni kasneje tirado ponovil, hkrati pa kongresnice označil za "zelo rasistično skupino zdraharic", ki da niso sposobne ljubiti Amerike.