Voditelja sta se zadnjič na štiri oči srečala na vrhu skupine držav G20 v Buenos Airesu 1. decembra lani. Foto: AP

Trump je Putinu pojasnil, da "ZDA stojijo na strani prebivalcev Venezuele", je po pogovoru dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders. ZDA v Venezueli podpirajo samooklicanega začasnega predsednika Juana Guaidoja, medtem ko Rusija podpira venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Putin je Trumpa opozoril, da bi vsako zunanje vpletanje v notranje razmere v Venezueli "spodkopalo možnosti za politično rešitev krize".

Predsednika sta med drugim govorila še o jedrskih sporazumih, "tako novih kot posodobljenih", z možnostjo, da bi se v pogovore vključilo tudi Kitajsko, je dodala Sandersova.

V pogovoru, ki je trajal več kot eno uro, sta se dotaknila še trgovine, Severne Koreje in razmer v Ukrajini, Trump pa je ponosno v brk demokratom tvitnil, da sta govorila tudi o tako imenovanem lovu na čarovnice. S tem je mislil na preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, ki jo je vodil posebni tožilec Robert Mueller. Preiskava ni odkrila sodelovanja Trumpove kampanje z Rusi, vendar pa Mueller ni sprejel sklepa okoli Trumpovega oviranja preiskave.

Tresla se je gora, rodila se je miš

Trump je novinarjem dejal, da se mu zdi, da Putina vsa stvar okoli Muellerjeve preiskave zabava. "Rekel je, da se je zgodba začela, kot bi se tresla gora, na koncu pa se je rodila le miš. A Putin je to pričakoval, saj je vedel, da v nobenem primeru ni šlo za rusko vpletanje. In to je bilo to o tej zadevi," je dejal Trump.

Neki novinar je Trumpa vprašal, ali je morda Putinu povedal, naj se ne vpleta v naslednje volitve, kar je Trumpa razjezilo in je novinarju dejal, da je zelo nevljuden. Novinar je vprašal znova in Trump je odgovoril, da o tem nista govorila.