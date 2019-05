Predsednik Donald Trump je nekoč zagovarjal pravico žensk do izbire, kasneje pa je močno zaostril svoje stališče do vprašanja splava. Foto: Reuters

Po sprejetju zakonodaje v obeh državah, ki splava ne dovoljujeta niti v primerih posilstva ali incesta, je Trump poudaril svoje "močno proživljenjsko" stališče oziroma nasprotovanje pravici žensk do splava, poroča BBC.

Predsednik je dejal, da je proti splavu, razen v primerih posilstva, incesta ali "resnega zdravstvenega tveganja" za nosečnico. Dodal je, da je imel enako stališče tudi republikanski predsednik Ronald Reagan.

Trump je še dejal, da so ukrepi v sodstvu, kot sta imenovanji konservativnih vrhovnih sodnikov Neila Gorsucha in Bretta Kavanaugha, pomagali sprejeti restriktivnejše zakonodaje na področju splava v nekaterih zveznih državah.

"V zadnjih dveh letih smo močno napredovali s 105 čudovitimi novimi zveznimi sodniki (številni še sledijo), dvema izjemnima vrhovnima sodnikoma in povsem novim in pozitivnim odnosom do pravice do življenja", je sporočil Trump.

Trump leta 1999 tako, 2016 drugače

Trump je sicer spremenil svoje stališče do splava. Leta 1999 je dejal, da "zelo zagovarja pravico do izbire". Dejal je, da sicer "sovraži idejo splava", a da "preprosto verjame v izbiro". Marca leta 2016, pred predsedniškimi volitvami, pa je pojasnil, da je "za življenje z izjemami".

Podporniki zakona o prepovedi splava v Alabami pričakujejo, da bo zakon na sodišču blokiran, a upajo, da bo na koncu o tem vprašanju (spet) razsojalo vrhovno sodišče s konservativno večino. Radi bi namreč, da vrhovno sodišče razveljali razsodbo iz leta 1973, ki je uzakonila pravico do splava v vseh ZDA.

Omejitve splava želi uvesti še 16 drugih zveznih držav.

Splav je sicer zelo kontroverzna tema v ZDA, kjer želijo predvsem evangelijski kristjani dodatno omejiti ali celo povsem prepovedati ta medicinski postopek.

Višji demokrati so namignili, da bo ta tema pomembna v kampanji pred predsedniškimi volitvami leta 2020. Demokratska kandidatka Elizabeth Warren je prepoved splava v Alabami označila za "nevarno in posebej kruto". Po njenih besedah ne bodo šli nazaj v čase, ko splav ni bil dovoljen.

Po letu 1973 pa se je število klinik, kjer opravljajo splave, v številnih državah zmanjšalo. Leta 2017 je bilo šestih državah le ena takšna delujoča klinika.