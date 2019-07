Foto: Reuters

Gre za najnovejši odhod visokega člana Trumpove administracije. Coats je na položaj, ki so ga ustanovili po terorističnih napadih 11. septembra 2001 za usklajevanje dela 17 obveščevalnih agencij ZDA, prišel marca leta 2017. Velja za enega zadnjih članov Trumpove vlade iz t. i. stare garde, ki se spozna na zunanjo politiko in nacionalno varnost.

Coats tako sledi odstopom nekdanjega obrambnega ministra Jamesa Mattisa in pred tem še državnega sekretarja Rexa Tillersona. Pred kratkim je Belo hišo zapustila tudi tiskovna predstavnica Sarah Sanders.

Coats je v pismu, v katerem je napovedal odstop, zapisal, da se je ameriška obveščevalna skupnost v času njegovega dve leti in pol trajajočega vodenja okrepila in je "močnejša kot kadar koli prej." "Kot rezultat tega verjamem, da je čas, da odprem novo poglavje svojega življenja," je še zapisal Coats.

Trump in Coats sta bila na nasprotnih bregovih glede vrste vprašanj, od Rusije do Severne Koreje. Coats je nadzoroval 17 obveščevalnih služb, med njimi tudi Cio in NSA. Januarja je Trump vodje obveščevalnih služb označil za pasivne in naivne glede ocene, kako veliko nevarnost predstavlja Iran, poroča BBC.

Coatsa bo nasledil republikanski kongresnik iz Teksasa John Ratcliffe, a ga mora potrditi še senat. Foto: Reuters

Napetosti že od imenovanja

S Trumpom sta imela težave že od začetka, saj je Coats dal jasno vedeti, da bo delal na podlagi dejstev in ne bo politiziral. Trump ga je kmalu po imenovanju pozival, naj javno pove, da ni imel nič z Rusi, vendar je Coats to zavrnil in to priznal tudi preiskovalcem posebnega tožilca Roberta Muellerja. Dejal je, da zato, ker njegov urad nima nič s preiskavo in ker ne bo dajal političnih izjav. Coats se je sicer na odhod pripravljal že od julija lani, ko je javno nasprotoval Trumpu zaradi Rusije. 76-letni Coats je predsednika razjezil tudi februarja letos, ko je na kongresnem zaslišanju dejal, da se Severna Koreja jedrskemu orožju ne bo odpovedala ne glede na to, kaj pravi predsednik.

Med drugim tudi veleposlanik v Nemčiji

Coats je bil na položaju od marca 2017, ko je nasledil Jamesa Clapperja. Pred tem je bil dolgoletni diplomat in senator. Med dvema mandatoma kot senator Indiane, med letoma 1989 in 1999 ter 2011 in 2017 je bil med letoma 2001 in 2005 ameriški veleposlanik v Nemčiji.

Novi direktor obveščevalnih dejavnosti Ratcliffe je velik podpornik Trumpa. Prejšnji teden je na kongresnem zaslišanju ostro napadal Muellerja, ker si je drznil preiskovati, ali je Trump oviral pravosodje.