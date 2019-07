Venezuela je politično globoko razdeljena država, Juan Guaido kot glavni predstavnik opozicije pa je poskušal oblast prevzeti tudi z vojaškim udarom, a mu ni uspelo. Na drugi strani ZN Madurovo vlado obtožuje zatiranja političnih nasprotnikov. Foto: Reuters

Norveška zunanja ministrica Ine Eriksen Soreide je sporočila, da sta strani vzpostavili pogajalsko omizje, ki bo "delovalo stalno in učinkovito, da bi dosegli usklajeno rešitev v okviru ustave", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Predvidoma bosta strani izvedli posvetovanja, da bi pospešili pogajanja," je dodala.

Predstavnik opozicijskega voditelja in samooklicanega začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidoja Stalin Gonzalez je na Twitterju zapisal, da Venezuelci želijo "odgovore in rezultate". Kot je dejal, bo njegova stran opravila posvetovanja, da bi dosegli napredek in končali trpljenje.

Vladni pogajalec Hector Rodriguez je povedal, da pričakuje "kompleksno pot", ki bo vodila k "dogovoru o demokratičnem sobivanju", kjer se strani medsebojno priznavata.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je pogovore, ki so potekali od ponedeljka do srede na Barbadosu, pozdravil kot uspešne. "Po intenzivnem delu smo z norveško vlado in opozicijo oblikovali šest točk," je dejal, pri čemer ni pojasnil, kaj te točke določajo.

Prvi krog pogajanj med venezuelsko vlado in opozicijo je potekal maja v Oslu, končal pa se je brez preboja. Strani iščeta rešitev za konec hude politične krize, v kateri je država od januarja, ko se je predsednik parlamenta Guaido razglasil za začasnega predsednika države.

Guaidoja za začasnega predsednika priznavajo ZDA in več kot 50 drugih držav, Maduro pa ob delu prebivalstva ohranja podporo vojske in več držav, med njimi Rusije, Kitajske, Turčije.