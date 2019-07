Guaidó je, potem ko se je razglasil za začasnega predsednika Venezuele, poskusil oblast prevzeti tudi z vojaškim udarom. Foto: Reuters

Juan Guaidó, ki se je januarja samooklical za začasnega predsednika Venezuele, je dejal, da bo srečanje med predstavniki opozicije in vlade potekalo na Barbadosu.

Sporočil je, da se bo opozicija s predstavniki "uzurpatorskega režima" srečala v odzivu na posredovanje Norveške, da bi "končali diktatorstvo".

Norveška je medtem sporočila, da bodo pogovori potekali ta teden. "Strani se bosta ta teden sestali na Barbadosu, da bi dosegli napredek v iskanju rešitve za državo, ki bi bila ustavna in bi se o njej vsi strinjali," je v nedeljo po poročanju Reutersa sporočilo norveško zunanje ministrstvo.

Dialog med obema stranema je propadel maja, poroča BBC. Venezuelska vlada se na napoved pogovorov še ni odzvala.

Po letu 2015 je po podatkih ZN-a Venezuelo zapustilo okoli štiri milijone ljudi, ki so zbežali pred gospodarsko krizo, visoko brezposelnostjo in kroničnim pomanjkanjem hrane in zdravil.

Guaidó je aprila poskusil oblast prevzeti z vojaškim udarom, a mu to ni uspelo. Vojska je namreč v glavnem ostala zvesta vladi. Maduro je za poskus udara dejal, da so ga organizirale ZDA. Po aprilskem poskusu prevrata je veliko opozicijskih poslancev izgubilo parlamentarno imuniteto, nekateri pa so bili aretirani.

Oblasti so imuniteto odvzele tudi Guaidóju, a ga za zdaj še niso zaprle kljub njegovim izjavam, da ne izključuje vojaškega posredovanja za odstranitev predsednika Madura. Guaidó je sicer večkrat omenil možnost napada ZDA na Venezuelo.

Guaidója podpira več kot 50 držav, vključno z ZDA, večino Latinske Amerike in številnimi državami EU-ja. Maduro medtem ohranja podporo pomembnih zaveznikov, kot sta Rusija in Kitajska.