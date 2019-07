Še vedno je lakota najbolj razširjena v Afriki. Foto: EPA

"Da bi zagotovili varnost preskrbe s hrano in zadostno prehranjevanje, je nujno treba izpeljati ekonomske in socialne politike," poudarjajo pri ZN-u. Poleg tega se je treba izogniti finančnim rezom pri ključnih storitvah, kot sta zdravstvena oskrba in izobraževanje. Potrebne so strukturne spremembe, da bi najrevnejše ljudi vključili v svet. To pomeni, da bi varnost oskrbe s hrano vključili v prizadevanja za zmanjšanje revščine, so dodali.

ZN: Treba je gledati širše

Urednica poročila Cindy Holleman z Organizacije ZN-a za prehrano in kmetijstvo (FAO) je poudarila, da je treba gledati širše, in ne samo na lakoto. Izsledki študije so pokazali, da morajo vlade posvetiti več pozornosti različnim vidikom dostopnosti hrane, in se ne osredotočati samo na to, da pridelajo več hrane, je povedal direktor FAO Jose Graziano da Silva.

Lakota je še vedno najbolj razširjena v Afriki, kjer je prizadetih okoli 20 odstotkov prebivalstva. Sledi Azija z 12 odstotki. V Latinski Ameriki in na Karibih je nedohranjenih sedem odstotkov ljudi. Skupno število tistih, ki trpijo za kronično nedohranjenostjo, in tistih, ki so prizadeti zaradi negotove preskrbe s hrano, medtem znaša dve milijardi ljudi.

Obenem agencije ZN-a poročajo, da se število debelih in čezmerno težkih ljudi povečuje na vseh območjih.