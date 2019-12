Pravosodni odbor v predstavniškem domu kongresa je s 23 glasovi za in 17 proti podprl obtožnico zlorabe moči in oviranja preiskave zoper predsednika Trumpa. Foto: Reuters

Obtožnico o zlorabi moči in oviranju delovanja kongresa predsednika Trumpa je podprlo 23 članov pravosodnega odbora, 17 jih je glasovalo proti. Glasovi pravosodnega odbora so bili po poročanju BBC-ja strankarsko razdeljeni, pričakovano pa je zmagala demokratska večina v predstavniškem domu kongresa.

Končna različica obtožnice obsega devet strani. Foto: Reuters

Odločitev pravosodnega odbora odpira vrata dvema glasovanjema – za vsakega izmed dveh členov obtožnice – celotnega predstavniškega doma, ki naj bi potekalo prihodnji teden. Če jo predstavniki po pričakovanjih podprejo, sledi glasovanje v senatu, kjer pa imajo večino Trumpovi republikanci. Voditelji demokratov so po glasovanju pozvali predstavnike, naj pri zgodovinskem glasovanju ravnajo "po svoji vesti".

Bela hiša je po glasovanju sporočila, da se Trump "veseli pravične obravnave in ustreznih postopkov" v senatu. Ameriški predsednik vse obtožbe vseskozi zanika.

Zloraba moči in oviranje preiskave

Obtožnica Trumpa bremeni zlorabe moči, ker je tujo državo pozval k politični pomoči. Trump naj bi glede na obtožnico skušal Ukrajino prisiliti v preiskavo domnevne korupcije svojega političnega tekmeca Joeja Bidna.

Bidnov sin Hunter Biden je sicer leta 2014 dobil dobro plačano delovno mesto v upravnem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma Holdings, ki je osumljeno koruptivnega delovanja.

Drugi del obtožnice, oviranje delovanja kongresa, se nanaša na to, da Trump in Bela hiša nista želela sodelovati v preiskavi predstavniškega doma.

Proces odpoklica prišel do točke, na kateri je odstopil Nixon

Predsednik Trump je četrti ameriški predsednik, ki mu grozi odpoklic. Proces pri ustavni obtožbi Trumpa je trenutno na isti točki, kot je bil pri postopku odstavitve Richarda Nixona leta 1974 po aferi Watergate. Zaslišanja so se končala, obtožnica je sestavljena, točke obtožnice pa je podprl pravosodni odbor. Nixon je pred 45 leti odstopil, še preden bi prišlo do glasovanja v senatu, saj ga je skoraj zagotovo čakala obtožba in odstavitev.