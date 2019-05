Trump je Muellerjevo skupino preiskovalcev označil za ene najhujših človeških bitij na Zemlji. Foto: Reuters

"Rusija, Rusija, Rusija. To je vse, kar ste slišali na začetku tega lova na čarovnice. In Rusija je zdaj izginila, ker nisem imel nič s tem, da mi je Rusija pomagala do izvolitve. Bil je zločin, ki ni obstajal. In sedaj demokrati in njihovi partnerji lažni mediji pravijo, da se je boril proti izmišljenemu zločinu, ki ni obstajal, tej grozljivi lažni obtožbi, in se ne bi smel boriti, moral bi sedeti in trpeti. Je to oviranje pravosodja? Ne. Mueller prav tako ni našel oviranja pravosodja. Predsedniško nadlegovanje!" je zjutraj po krajevnem času tvitnil Trump.

Predsednik je posebnega tožilca označil tudi za "popolnoma konfliktnega" človeka, s katerim je bil še v poslovnem sporu. V tvitih je tako Trump razlagal, da je bil Mueller pred leti pri njem, da bi dobil položaj direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI, in je na sestanku zahteval nazaj 15.000 dolarjev pologa za članstvo v enem od Trumpovih klubov za golf, iz katerega se je izpisal zaradi selitve.

Mueller denarja ni dobil niti po sedmih letih in Trump je prepričan, da je to razlog za lov na čarovnice, kot sam imenuje preiskavo ruskega vpletanja v volitve na njegovi strani.

Mueller je 448 strani dolgo poročilo preiskave objavil sredi aprila, kar je sprožilo val nezadovoljstva, saj poročilo v javnosti ni bilo objavljeno v celoti. Določeni deli in celo strani so bili zatemnjeni zaradi varovanja zaupnosti informacij in zasebnih podatkov. Foto: Reuters

Kmalu že zanikanje ruskega vpletanja

Vdori ruskih hekerjev v demokratske računalnike in objava nerodnih informacij o Hillary Clinton in vodstvu demokratske stranke na Wikileaksu ter kampanja dezinformacij po družabnih medijih so dejstvo, ki ga sprejemajo tudi Trumpovi republikanski zavezniki v kongresu.

Trump je po treh letih to zdaj nehote priznal na Twitterju, čeprav je potem v izjavi novinarjem povedal, da se Rusija ni vpletala v volitve, in hkrati tudi, da si je želela volilne zmage Hillary Clinton.

Mueller se je v sredo oglasil prvič po koncu preiskave in pojasnil, da za obtožbo proti Trumpu ni bilo možnosti, zato obtožnice ni vložil.

Znova je zatrdil, da so se Rusi vmešavali v volitve, da bi škodovali Clintonovi, ob tem pa ponovil, da ni konkretnih dokazov o dogovarjanju oziroma o tem, da bi Trumpova kampanja dejavno sodelovala z Rusi pri napadih na demokratsko kandidatko.