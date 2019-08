Požari v Amazoniji ogrožajo pragozd, od katerega je odvisen cel planet. Foto: Reuters

Dogovor bo po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je prejšnji teden požare označil za "mednarodno krizo", predvideval "tehnično in finančno pomoč".

"Naše ekipe kontaktirajo vse amazonske države, da lahko dorečemo nekatere zelo konkretne zaveze, ki vključujejo tehnične vire in financiranje," je dejal po poročanju BBC-ja.

Britanski premier Boris Johnson je medtem napovedal, da bo Združeno kraljestvo za zaščito amazonskega pragozda zagotovilo 10 milijonov funtov (11 milijonov evrov).

Silovitost požarov in počasen odziv brazilskih oblasti pod skrajno desnim predsednikom Jairom Bolsonarom so povzročili ogorčenje in proteste po svetu. Kritiki Bolsonara obtožujejo, da je dovolil uničenje pragozda s svojo protiokoljsko retoriko in neukrepanjem glede kršitev na področju krčenja gozdov.

Protest proti uničenju amazonskega pragozda v Ljubljani ob 16. uri Protest proti uničenju amazonskega pragozda bo potekal tudi v Ljubljani. Gibanje Mladi za podnebno pravičnost namreč ob 16. uri pripravlja shod pred brazilskim veleposlaništvom na Trgu republike 3, s katerim želijo opozoriti na hude posledice požarov. V gibanju poudarjajo, da slovenska politika o požarih molči, čeprav je zanje skupaj z evropsko posredno sokriva.



Kot so opozorili mladi okoljevarstveniki, bodo posledice požarov velikanske. "Nepovratno bo uničena ena osrednjih zakladnic biodiverzitete, pomemben ponor toplogrednih plinov in dom enega milijona pripadnikov staroselskih plemen," so zapisali.



Uničenje gozdov po njihovih besedah ni le okoljska kriza, "pač pa v prvi vrsti kriza ljudem in okolju sovražne politike, ki ji do živega ne pridejo niti satelitski posnetki iz vesolja in ki se na množično uničenje odziva z absurdnimi zatekanji v zarotniške umotvorbe".

V petek je predsednik ob pritiskih iz tujine dovolil vojski, da pomaga pri gašenju požarov. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je na voljo 44.000 vojakov, posredovanje vojske pa je avtorizirano v sedmih brazilskih državah. Pri gašenju pomagajo tudi vojaška letala.

Bolsonaro je bil prej kritičen do odziva tujih vlad. Obtožil jih je vmešavanja v brazilsko suverenost.

Ob napovedi vojaške pomoči je Bolsonaro v petek dejal, da gozdni požari "obstajajo po vsem svetu" in dodal, da "ne morejo služiti kot izgovor za morebitne mednarodne sankcije".

Finski finančni minister je EU pozval, naj zaradi neukrepanja razmisli o prepovedi uvoza govedine iz Brazilije. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je v soboto dejal, da si je težko zamisliti, da bi sprejeli trgovinski sporazum EU-ja z južnoameriškimi državami EU-Mercosur, dokler je Brazilija neuspešna v boju proti požarom.

Močan porast požarov pod Bolsonarom

Gozdni požari so v suhem obdobju v Braziliji sicer pogosti, a satelitski podatki brazilskega Nacionalnega inštituta za raziskovanje vesolja (Inpe) kažejo, da jih je letos več za 85 odstotkov. V letošnjem letu so jih tako zaznali več kot 75.000, večinoma v Amazoniji.

Okoljski aktivisti so porast števila požarov v pragozdu povezali z Bolsonarovim odnosom do okolja. Predsedniku se očita spodbujanje ljudi, ki rudarijo in sekajo drevesa, ki namenoma sprožajo požare, da bi nezakonito krčili gozdove na določenem območju. Predsednik je Inpe obtožil, da skuša s satelitskimi podatki spodkopati vlado.

Brazilske oblasti so prav tako zmanjšale število kazni, ki jih izdajo zaradi okoljskih kršitev, še poroča BBC.



Amazonski pragozd je največji na svetu in je ključen pri upočasnjevanju podnebnega segrevanja. Razteza se po več državah, a je večina ravno v Braziliji. Zaradi vloge pri absorbciji ogljikovega dioksida in proizvajanju kisika ga imenujejo tudi "pljuča sveta". V pragozdu živi okoli tri milijone vrst rastlin in živali ter milijon staroselcev.