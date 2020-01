Veyrat hoče, da ga Michelin povsem izključi iz vodiča. Foto: Reuters

69-letni Marc Veyrat, ki je proti Michelinu tožbo vložil septembra, je zahteval, da Michelinovi inšpektorji pojasnijo, zakaj so mu leto potem, ko so mu podelili tri zvezdice, eno odvzeli.

Kot je dejal, je edina razlaga, ki so mu jo podali, da je za sufle namesto tradicionalnega francoskega sira uporabil čedar. Kar Veyrat ostro zanika in trdi, da je za intenzivno rumeno barvo sufleja kriv žafran, od sirov pa je uporabil izključno francoska reblochon in beaufort.

A sodišče v Nanterru je njegovo zahtevo zdaj zavrnilo. "Ta sklep potrjuje svobodo kritike ter dejstvo, da so bile njegove pritožbe namišljene in neutemeljene," je povedal Richard Malka, odvetnik, ki zastopa Michelinov vodič.

Veyrat je po drugi strani sklep sodišča označil za nesmiselnega in dejal, da hoče, da njegovo restavracijo v celoti umaknejo iz vodiča. "Užalili so me. Dovolj imam," je povedal za Reuters.

Veyrat tudi meni, da bi Michelinovi inšpektorji lahko vedeli bolje, kot pa mislili, da bi njegova restavracija v francoskih Alpah uporabljala angleški čedar. "Nismo London," je dejal.

Hotel potrdilo o obisku inšpektorjev

Kuharski veteran, v Franciji znan tudi po svojem prepoznavnem črnem klobuku, je na čelu restavracije Maison des Bois. Veyrat pravi, da ima, vse odkar je restavracija izgubila eno zvezdico, težave s spanjem, njegova partnerica pa mora skrivati pred njim lovske puške, ker se boji, da bi si skušal kaj storiti.

"Si predstavljate občutek sramu, ki ga čutim? Sem prvi chef v zgodovini, ki je osvojil tretjo zvezdico in jo že naslednje leto izgubil," je jadikoval Veyrat v intervjuju za Le Point julija.

"Vsako jutro se zbudim s tem v glavi. Na koncu z živci sem, imam težave s spanjem, komaj da še jem ... Sem na pomirjevalih. Prevevajo me temne misli."

V svoji tožbi je chef Michelinov vodič pozval, naj z računi dokaže, da so njegovi inšpektorji dejansko obiskali njegovo restavracijo in da so usposobljeni za podaja sodb.

Iz vodiča so mu odvrnili, da tega ne morejo storiti, saj bi to pomenilo, da bi razkrili identiteto svojih inšpektorjev, ki potem ne bi mogli več obiskovati restavracij anonimno.

Restavracija povsem zasedena

"Pripravljen sem sprejeti, da sem ob zvezdico, a mi morajo povedati, zakaj. Po mojem mnenju so nesposobni! Se zavedate, da so zamešali reblochon s čedarjem?" je bentil Veyrat.

Sodišče je v sodbi zapisalo, da Veyrat ni podal nobenega dokaza, da naj bi mu izguba ene zvezdice povzročila kakšno škodo. Maison des Bois dejansko še nikdar ni bila tako polno zasedena kot po prahu, ki ga je dvignila afera z zvezdico.

Francoz je sicer prvi chef, ki je tožil Michelin, kljub temu, da je v zadnjih letih vse več nejevoljnih kuharskih mojstrov, ki so vodič pozvali, naj jih izključi iz ocenjevanja.