Foto: Reuters

"To je navadno sranje," je zvezdniški kuhar v svojem slogu komentiral poteze kolegov, ki so se odpovedali ali se želijo odpovedati podeljenim Michelinovim zvezdicam. Med njimi sta na primer singapurski kuharski mojster Andre Chiang in francoski chef Sebastien Bras, umik svoje restavracije z Michelinovega vodnika pa je nedavno zahteval tudi Marc Veyrat.

Ramsay je dogajanje v zvezi z Michelinovimi zvezdicami komentiral na novinarski konferenci ob predstavitvi nove televizijske serije Gordon Ramsay: Uncharted, ki jo je posnel v sodelovanju z National Geographicom. "Ne glede na to, ali gre za emmyja, za oskarja, nagrado BAFTA ali Michelinovo zvezdico ‒ to je češnja na vrhu torte, ne le za glavnega kuharja, temveč tudi za osebje, ki je ravno tako zaslužno kot lastnik," je dejal Ramsay.

Zavračanje podeljenih Michelinovih zvezdic sicer ni popolnoma nov trend ‒ leta 1999 se je britanski kuharski mojster Marco Pierre White odpovedal vsem trem Michelinovim zvezdicam, ki jih je imela njegova londonska restavracija. Ob tem je dejal, da zvezdice zanj nimajo nikakršne vrednosti, saj naj bi imel več znanja o kulinariki kot ljudje, ki sestavljajo Michelinov vodnik.

Michelinovi priročniki imajo že skoraj stoletno tradicijo ocenjevanja restavracij. Foto: Reuters

Francoski kuharski mojster Sebastien Bras se je svojim trem zvezdicam odpovedal leta 2018, saj naj bi zanj in za njegovo osebje pomenile preveč pritiska. Zadnji v vrsti, ki je Michelinovim ocenjevalcem vrnil podeljeno priznanje, je singapurski kuharski mojster Chiang. Andre Chiang je dejal, da gre za "osebno odločitev" in ob tem zaprl svojo prestižno restavracijo.

Veliko pozornosti je pritegnil tudi glavni kuhar francoske restavracije La Maison de Bois, Marc Veyrat. Francoz zahteva, da njegovo restavracijo, ki so ji ocenjevalci nedavno odvzeli tretjo zvezdico, popolnoma umaknejo s seznama.

Ramsay se trenutno ponaša s sedmimi zvezdicami

Z dogajanjem okoli Michelinovih zvezdic Gordon Ramsay nikakor ni zadovoljen. 52-letni Škot meni, da so zvezdice uporabne za informiranje in orientacijo strank. Restavracije britanskega kuharskega mojstra imajo sicer trenutno skupno sedem Michelinovih zvezdic - ena Ramsayjeva restavracija se ponaša z vsemi tremi zvezdicami, ena z dvema, dve pa s po eno zvezdico.

Michelinov vodnik sta začela ustvarjati ustanovitelja tovarne pnevmatik Andre in Edouard Michelin, z željo svojim uporabnikom ponuditi ideje za izlete. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so dodali ocenjevanje restavracij in hotelov, pozneje pa še znamenito ocenjevanje s tremi zvezdicami.

Tri Michelinove zvezdice so najprestižnejša nagrada v svetu kulinarike, ki jo dosežejo le redke restavracije. Največ restavracij s tremi zvezdicami je v Franciji, za Slovenijo pa vodnika za zdaj še ni. Izguba zvezdice je hud udarec, ki jo je zvezdniški kuhar Gordon Ramsay označil kot hujšega od ločitve z dekletom.