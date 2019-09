Pred leti so si posavski vinogradniki veliko obetali od vinskih cest, ki pa nikoli niso prav zaživele. Svetla izjema je Gadova peč, kjer so pred desetletjem pričeli s projektom dežurnih zidanic.

"Mi smo hoteli iz tega narditi nekaj več, torej tudi za to, da bo kakšna zidanica odprta in smo se lotili tega našega projekta dežurne zidanice. Mogoče je kdo od tega pričakoval malo več. Pa vendar, zakonodaja je taka, da dejansko ne veš, kaj lahko," pripoveduje Ivan Urbanč, ambasador cvička in vitez vina Slovenskega viteškega reda.

Vinarji in vinogradniki pričakujejo strategijo za razvoj vinskega turizma. Foto: Pixabay

Položaj vinogradnikov se je zadnja leta poslabšal, zato mnogi opuščajo vinograde, saj za to dejavnost ni pravih spodbud. Še posebej to velja za manjše vinogradnike. Se pa tudi na tem področju obetajo spremembe.

Šepamo pri navezavi na zgodbe

Priložnost za preboj zdaj vinogradniki vidijo v projektu Slovenija, evropska gastronomska regija 2021. Pričakujejo tudi, da bo ministrstvo za kmetijstvo pripravilo strategijo razvoja vinskega turizma.

"Slovenija ima odlične pogoje za razvoj butične pridelave hrane, butičnih vin, butičnih kmetijskih pridelkov. Zelo nam pa zmanjka na področju, ko jih je treba navezat na dobre kulinarične, gastronomske zgodbe in jih prodati kot turistične produkte z visoko dodano vrednostjo. Bo pa potrebno seveda veliko več dela na povezovanju," pa pravi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

Ker bo Slovenija leta 2021 Evropska gastronomska regija, je dela in izzivov več kot dovolj, časa za ukrepanje pa vse manj, opozarjajo vinarji in vinogradniki iz vse Slovenije.