Michelinovi priročniki so sveta knjiga kulinarike. Foto: Reuters

“Ocenjevalci vodiča že več kot leto skrivaj ocenjujejo slovenske restavracije in pripravljajo prvi izid vodiča za Slovenijo”, je za STA pojasnil direktor prodaje in marketinga pri Michelinu Romain Perrier. Ni jasno koliko inšpektorjev vodiča je pri nas in koliko restavracij bodo ocenili. Tudi o ocenah Perrier še ni hotel govoriti, je pa pohvalil izjemen gastronomski razvoj države.

Slovenija končno med elito

Vrhunska vina gotovo sodijo med glavne adute slovenskih restavracij. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

"Na Slovenski turistični organizaciji nam je v izjemno čast, da je Michelin prepoznal Slovenijo kot vrhunsko destinacijo izjemnega naravnega bogastva, močne trajnostne zaveze, visokokakovostnih surovin in res talentiranih kuharskih mojstrov," je povedala direktorica STO Maja Pak. Za slovenski turizem je prihod najbolj uglednega mednarodnega vodiča po kulinaričnih doživetjih gotovo pomemben napredek.

"Ne le, da 84 odstotkov popotnikov zaupa priporočilom vodnika Michelin, ampak ima ta ogromen pozitiven vpliv tudi v smislu razvoja kulinarike. Zaradi ocenjevanja kuharski mojstri vedo, kam se uvrščajo, tekmujejo med seboj na pozitiven način, to pa pomembno vpliva na kulinarično sceno v državi," je o pomenu vodiča prepričan Perrier in dodal, da vodič ponuja ogromno priložnosti za promocijo Slovenije saj "imamo več kot 3,3 milijona sledilcev na Facebooku, Instagramu in Twitterju.”

Elitna butična destinacija

"Michelin nagovarja najbolj petične gastronomske turiste. Ti so za vrhunska gastronomska doživetja pripravljeni odšteti večje vsote, se zanje odpeljati tudi dlje in na destinaciji podaljšati dobo bivanja. Prav takšne goste si želimo pritegniti v Slovenijo," je o pozitivnem vplivu vodiča na razvoj butičnega turizma pri nas prepričana Pakova.

Med glavnimi favoriti za prve slovenske zvezdice naj bi bila Hiša Franko, ki jo vodi Ana Roš. Foto: Televizija Maribor

Slovenska turistična agencija bo v sodelovanju z predstavniki Michelinovega vodiča v promocijo izbranih restavracij v naslednjih dveh letih vložila nekaj manj kot pol milijona evrov. Ta sredstva bodo namenjena za dejavnosti globalne promocije, odnose z javnostmi, kreiranje uredniških vsebin, objave na digitalnih platformah in družbenih omrežjih, tiskano objavo znamenitega rdečega vodnika, dogodek ob podelitvi nagrad, pripravo marketinških video vsebin, člankov, intenzivno sodelovanje z novinarji in spletnimi vplivneži ter gostovanja naših kuharskih mojstrov v tujini.

Vodič za izlete

Michelinov vodnik sta začela ustvarjati ustanovitelja tovarne pnevmatik Andre in Edouard Michelin, z željo svojim uporabnikom ponuditi ideje za izlete. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so dodali ocenjevanje restavracij in hotelov, pozneje pa še znamenito ocenjevanje s tremi zvezdicami.

Rdeči vodiči so postali nekakšna sveta knjiga mednarodne kulinarike, ki z svojo oceno lahko ustvarijo ali uničijo restavracije. Tri Michelinove zvezdice so najprestižnejša nagrada v svetu kulinarike, ki jo dosežejo le redke restavracije. Največ restavracij s tremi zvezdicami je v Franciji, za Slovenijo pa vodnika do zdaj še ni bilo.