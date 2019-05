Jure Tomič je tudi šolani sommelier in ima v svoji kleti kar nekaj težkokategornikov. Foto: Kaja Sajovic/MMC RTV SLO

Nagrada ima še toliko večji pomen, ker vemo, da je v slovenskih restavracijah običajno najbolj problematična prav strežba, ki predstavlja velik del servisa.

Kot so pojasnili v utemeljitvi, je Tomič nagrado prejel za svoj talent, s katerim spremeni obrok v edinstveno gurmansko doživetje.

37-letni Tomič, lastnik in vodja kuhinje pri Debeluhu, je tudi sommelier, in ni naključje, da se restavracija ponaša tudi z izjemno vinsko karto, na kateri je poleg slovenskih in zamejskih adutov tudi kopica težko kategornikov iz Bordeauxa, Šampanje in Toskane.

In kaj je za Tomiča odločilen dejavnik za dober servis? "Osebno mislim, da servis ni samo to, kako prineseš kaj na mizo, ampak veliko več. Servis je že to, kako gostom izrečeš Dober dan, ko stopijo skozi vrata, in topel Adijo, ko odhajajo. Servis je tisti del, ki iz dobrega naredi užitek in doživetje," razmišlja Posavec.

Tomič se tudi dobro zaveda, kako težko je najti dober kader, ki to filozofijo nato tudi v praksi izvaja. Tako v kuhinji kot v strežbi.

"Mogoče je v kuhinjo malce lažje dobiti kader iz tujine, medtem ko je v strežbi, jasno, težava jezik. Ampak mislim, da bomo primorani zaradi pomanjkanja v Sloveniji tudi v strežbo sprejemati dober kader iz tujine," je povedal v pogovoru za MMC.

Servis zaostaja za kuhinjo

Čeprav se Slovenija vse bolj postavljena na zemljevidu kot gastronomska destinacija, pa segment servisa še vedno caplja za samo kuhinjo. Zakaj?

Tomiču so nagrado za servis podelili na mednarodnem kongresu v Liegeu. Foto: JRE

Tomič meni, da na tem področju preprosto ne gremo dovolj hitro v korak s časom. "Težava pri nas je tudi šolski sistem in kako se ljudem predstavlja, kaj servis je. Tako se mlade še vedno uči po sistemu iz 70. let. Pri nas se še vedno ni pojavil tisti kreativni del servisa kot v kuhinji," razlaga.

Tomič težavo sicer rešuje tako, da v servis precej vključuje svojo družino (brata, mamo, očeta), kar zagotovo prispeva k tisti pristnosti in domačnosti, ki jo je zaznati v Debeluhu.

To sicer ni prvo mednarodno priznanje za Tomiča ‒ leta 2016 je v Italiji s svojimi svedrci z bučkami, bučnimi cvetovi, kozjim sirom in prahom bučnega olja osvojil naslov svetovnega prvaka v pripravi testenin.

Debeluhova klasika ‒ tatarec z gosjimi jetri in suflejem prepeličjega jajca. Foto: Kaja Sajovic/MMC RTV SLO

Slovenci že nagrajeni

JRE (Jeunes Restaurateurs d'Europe) je vodilno gostinsko združenje, ki združuje mlade kuharje in gostince. Organizacija je bila ustanovljena leta 1974 v Franciji, danes pa deluje v 16 državah s 350 podružnicami in se želi razširiti na svetovni ravni.

Z več kot 180 Michelinovimi zvezdicami in 4.000 točkami Gault & MIllau med njimi člani te organizacije združujejo ljubezen do ustvarjalnosti in inovativnosti s spoštovanjem do lokalnih proizvodov in tradicije.

JRE vsaki dve leti nagrajuje člane, ki so se odlikovali na enem od naslednjih šestih področij: okus porekla, dediščina, podjetnost, storitve, inovacija in talent.

Dobrodošli pri Debeluhu. Foto: Kaja Sajovic/MMC RTV SLO

Združenje je v preteklosti že nagradilo Slovence ‒ leta 2015 je Ana Roš iz Hiše Franko prejela nagrado talent leta, leta 2017 pa Tomaž Kavčič (Gostilna pr'Lojzetu) nagrado za inovativnost.

Na vprašanje, ali to svojo konkurenco kaj obiskuje, pa Tomič: "Seveda jih obiskujem, ampak jim ne rečem konkurenca, ampak prijatelji. Več nas je na istem vlaku, lažje in lepše bo. Vsak se trudi na svoj način in prav je tako. Moramo biti profesionalni, prijazni in vsak po svoje drugačni, na koncu pa je cilj isti: dati gostu maksimum, da zanj obisk restavracije ni samo napolnjenje želodca, ampak doživetje."