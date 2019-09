Pogačarjev trg v Ljubljani redno gosti kulinarične stojnice. Foto: MMC RTV SLO

Pogačarjev trg dvakrat na leto gosti Pivo & Burger fest, praznik piva, burgerjev in z njimi povezanih kulinaričnih dobrot. Letos se bo 14. in 15. septembra na stojnicah ob stolnici predstavilo 230 vrst piv iz dvajsetih pivovarn, ki se jim bodo pridružili komplementarni burgerji in druge specialitete z žara.

Neja Žitnik iz organizacijske ekipe festivala se spominja prvih festivalov, ko so se leta 2014 “začeli zametki craft beer revolucije in gurmanskih burgerjev". "Oba koncepta sta v tistem trenutku dobro štartala, ekipa Odprte kuhne pa je takrat zaradi stika s smernicami v kulinariki zelo hitro osvojila tudi ta trend. Takrat smo videli oba koncepta in si rekli: 'Odlično spadata skupaj!' Hkrati je festival neka nova interpretacija konceptov, ki smo jih že prej dobro poznali.”

Na festivalu lahko poskusimo zelo raznolike vrste burgerjev in druge hrane. Foto: MMC RTV SLO

Bliskovit razcvet slovenskega pivovarskega prizorišča je nato še dodatno spodbudil organizatorje, da festival razširijo in izboljšajo ponudbo piv. “Zraslo je ogromno pivovarn, močno se je povečalo znanje pivovarjev in posledično kakovost piv. Zato smo ugotovili, da je zelo koristno festivalu dodati tudi druge jedi, ker smo hoteli dokazati, da pivu tudi zaradi njegove raznolikosti ustreza širok nabor jedi in da ponuja veliko prostora za eksperimentiranje.”

“Obiskovalcem smo pripravili tudi posebni meni, na katerem smo piva in jedi razvrstili v kategorije, s katerimi si lahko pomagajo pri iskanju najboljše kombinacije piva in hrane. Moja najljubša kategorija je Drzno, v kateri najdete bolj 'odštekane' okuse, kar bo posebno všeč kulinaričnim raziskovalcem,” še dodaja Žitnikova.

Na festivalu se predstavljajo restavracije, lokali, pivovarne in pivoteke iz vse Slovenije. Jure Vetter, solastnik Dečka za vse in mož direktorice kavarne in bistroja Punkt iz Kotelj na Koroškem, nam je zaupal razloge, zaradi katerih se redno udeležujejo festivala. “Sem prihajamo predvsem zaradi odličnega vzdušja in zabave. Prihajamo tudi zaradi ogromne količine dela, zaradi katerega pozabiš na vse druge skrbi (smeh), navsezadnje pa tudi zaradi vseh naših koroških rojakov v Ljubljani, ki bi radi prišli poskusit naše stvaritve, pa domov vedno pridejo za praznike, tukaj pa se lahko z njimi srečamo. Vedno znova pa me navdušuje tudi sproščeno vzdušje. Nihče ne komplicira, če je na hrano včasih treba še malo počakati, se gre pač še na eno pivo.” Sam bi na svoji stojnici sicer "gotovo izbral ameriški burger s halapenjoti in dvojnim sirom, ampak obiskovalci se bolj odločajo za francosko stvaritev moje žene, verjetno zaradi čebulice s konjakom".

Na festivalu kraljujejo žarmojstri s svojimi 'stroji'. Foto: MMC RTV SLO

Festival pa je seveda tudi odlična priložnost za predstavitev slovenskih pivovarjev. Pivovarna Omnivar iz Ljubljane se na festivalu premierno predstavlja s pivom juicy pale ale, glavni pivovar in solastnik pivovarne Miha Kovač pa ne dvomi o pomenu podobnih dogodkov za razvoj slovenske pivske kulture. “Dodana vrednost je predvsem v tem, da festival spodbuja kulturno pitje piva in razvija okus ljudi za kakovostno pivo.”