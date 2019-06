Veliko turistov na Islandijo privabijo le čudovite fotografije pokrajine, pri tem pa se nič ne pozanimajo o kulturi in pravilih, ki veljajo na otoku. Foto: EPA

Na Alexandra Tikhomirova, ki ima na Instagramu več kot 300 tisoč sledilcev, preživlja pa se z objavljanjem fotografij z različnih destinacij po svetu, se je na začetku meseca usul plaz kritik. Ob svojem obisku Islandije je Rus z najetim avtomobilom namreč zapeljal s ceste in se zagozdil v glini. Posredovati so morali policisti, vse skupaj pa Tikhomirova vseeno ni odvrnilo od tega, da bi poziral pred avtomobilom in fotografijo objavil na Instagramu. Vožnja zunaj cest je na Islandiji zaradi varovanja narave sicer strogo prepovedana.

Podobnih incidentov je vse več in Islandci so se začeli združevati na družbenih omrežjih, kjer delijo svoje izkušnje z brezobzirnimi turisti. Obiskovalci naj bi v lovu za popolnimi fotografijami vse pogosteje plezali po ledenikih, hodili po zaščitenem mahu, vstopali na zaščitena območja in z brezpilotnimi letalniki fotografirali konje.

Michalina Okreglicka je za BBC povedala, da veliko turistov na Islandijo privabijo le čudovite fotografije pokrajine, pri tem pa se nič ne pozanimajo o kulturi in pravilih, ki veljajo na otoku. "Imam občutek, da je danes vse podrejeno Instagramu in lovljenju popolnega posnetka. Nikoli prej nisem videla toliko neumnega in neodgovornega vedenja. Pod fotografijami, na katerih zaznam neprimerno početje, pišem komentarje, avtorje skušam informirati in jih v prihodnje odvrniti od takšnega početja," je za BBC povedala Okreglicka.

Problematike se je lotila tudi islandska turistična organizacija, ki je sprožila več akcij, s katerimi želi turiste poučiti o odgovornem vedenju. Na spletni strani organizacije so tako na voljo poučni videoposnetki o tem, zakaj je pomemben islandski mah in zakaj je vožnja zunaj urejenih cest na otoku prepovedana.

Obiskovalci naj bi v lovu za popolnimi fotografijami vse pogosteje kršili pravila. Foto: EPA

Pri organizaciji so prav tako zasnovali prisego, ki jo turisti podpišejo ob prihodu na Islandijo. V njej med drugim obljubijo, da bodo ohranjali naravo, parkirali zgolj na označenih mestih in ne bodo urinirali v naravi.

Pall Jokull Petursson, ki se preživlja s tem, da tuje fotografe vozi na edinstvene kraje in jim predstavlja najlepše in najskrivnostnejše kotičke Islandije, je prepričan, da so med t. i. Instagram turisti tako dobri kot slabi.

Za dobro fotografijo so sodobni turisti pripravljeni storiti marsikaj. Foto: EPA

"Slabi pogosto privabijo slabe, saj s svojimi fotografijami, za katere kršijo pravila, širijo prepričanje, da ta pravila ne veljajo," je dejal Petursson. "Videl sem že vse vrste obnašanja, ki je nevarno in nespoštljivo – od plezanja čez ograje do stanja na robu klifa – samo za fotografijo," je povedal islandski fotograf.

Fotograf Ben Simon Rehn je ob tem opozoril še na en vidik Instagram turizma in ljudi, ki se preživljajo z objavljanjem fotografij na družbenih omrežjih. "Instagramerji se velikokrat skušajo predstaviti kot ljudje, ki so blizu naravi in ki ljubijo naš planet. Ob tem se velikokrat zdi, da jim spodleti že pri razumevanju najosnovnejših zakonov za ohranjanje narave. Zato se sprašujem – gre zgolj za všečke in njih same ali jih resnično skrbi za planet in naravo?"