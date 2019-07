Poslanci se bodo vrnili septembra. Foto: BoBo

Prihodnji mesec bodo poslanske klopi samevale, saj so se začele parlamentarne počitnice,

ko državni zbor in njegova telesa ne zasedajo. Poizvedeli smo, kje boste katerega od 90 izvoljenih predstavnikov ljudstva vendarle lahko srečali v vročem avgustu.

Marco Bandelli, poslanec SAB-a, pravi, da "misli iti malo v tujino, malo domov". "Pogrešam in domači vrt, in hišo" pa nam je zaupal Branislav Rajič, iz vrst SMC-ja.

Seveda jih največ, kot se za prave predstavnike Slovencev spodobi, namerava počitnice preživeti na Hrvaškem. "Jaz bom verjetno del počitnic preživel na Hrvaškem. Pogovarjamo se tudi z družino, da bomo šli južneje, torej morda do Grčije." pravi Igor Zorčič, vodja poslanske skupine SMC-ja. Pri južnih sosedih bosta letovala tudi Matjaž Han in Jani Prednik, ki pa nam ni hotel izdati, s kom bo preživel čas na Malem Lošinju.

Kam odhajajo poslanci na počitnice?

Drugi so imeli za poletje bolj posebne načrte. Tadeja Šuštar, poslanka NSi-ja gre avgusta "na Poljsko obiskat sestro, ki tam živi". Njen strankarski kolega Aleksander Reberšek pa si je zadal prav poseben pohodniški podvig in sicer "vzpon na Matterhorn, meni najljubšo

goro in upam, da mi to letos uspe".

Niso pa vsi izdali svojih avgustovskih načrtov. "To niso stvari, ki jih nosim na kamero" nam je povedal Miha Kordiš, poslanec Levice. Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper pa pravi, da "imamo samo najet avtodom in glede na to, kako bo kazalo vreme, se bomo odločali, v katero smer se bomo odpravili".

Poslanske klopi bodo spet polne septembra, ko poslance čaka pestra politična jesen. Med najbolj zahtevnimi projekti bo gotovo sprejemanje državnega proračuna.