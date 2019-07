Foto: BoBo

Kot je pred dnevi pojasnil predsednik državnega zbora Dejan Židan, je bilo končanje zadnje večje investicije v DZ-ju eden izmed njegovih ciljev, ko je lani jeseni nastopil mandat. Mala dvorana, ki je namenjena sejam državnega sveta, sejam delovnih teles, javnim predstavitvam mnenj, konferencam in posvetom, namreč ni bila prenovljena vse od leta 1959, ko je bilo zgrajeno poslopje parlamenta. Tako bo po 60 letih prvič temeljito prenovljena tudi mala dvorana, njeno preddverje, oba balkona ter spremljajoči hodniki in prostori, ki skupaj merijo 690 kvadratnih metrov, so pojasnili v DZ-ju.

O prenovi so sicer začeli razmišljati že leta 2007, prva projektna naloga in idejni projekti za prenovo so bili izdelani pred več kot desetimi leti, leta 2008, a je bila izvedba večkrat preložena. Kot so poudarili, je prenova potrebna zaradi dotrajane in nefunkcionalne notranje opreme. Mize, stoli in govorniški pult so namreč stari že 60 let. Poleg tega vsa delovna mesta niso opremljena z mikrofoni, kar onemogoča razpravo iz klopi, manjkajo tudi priključki za sodobne elektronske naprave.

Posodobitev prevajalskih kabin in balkona

Prenovo potrebujejo tudi prevajalske kabine, ki so jih naknadno dodali na enega od balkonov, pa tudi balkon za novinarje ni ustrezno opremljen s priključki. Kot so še našteli v DZ-ju, so tla v celotni dvorani dotrajana, obnove pa so potrebni tudi vhodna vrata, preddverje, sanitarije in povezovalna hodnika.

Po obnovi bo v dvorani 90 sedežev v treh skupinah po šest vrst s petimi sedeži v vrsti. V DZ-ju zagotavljajo, da bodo pri prenovi v največji možni meri ohranjeni originalni elementi opreme, ki bodo ustrezno restavrirani, uporabljena pa bosta, tako kot v celotnem poslopju, slovenski kamen in les. Med drugim bodo obnovili strope, talne obloge, pohištvo, luči, instalacije, ozvočenje in videokamere. Vgradili bodo tudi novo informacijsko-komunikacijsko opremo ter namestili popolnoma nove kabine za prevajalce.

Po prenovi bo lahko zasedal tudi državni zbor

Po prenovi bo dvorana namenjena tudi sejam državnega zbora, če jih denimo ne bi mogli izvesti v veliki dvorani. Kot so še zapisali v DZ-ju, pa bo postala tudi osrednji prostor za izvajanje izobraževalne funkcije parlamenta, vključno s simulacijami sej za učence, dijake, študente in učitelje.

Prenova se bo začela prihodnji teden, 22. julija pa bodo po Židanovi napovedi začeli večja dela. Prostori naj bi bili obnovljeni do konca novembra 2019, uradna otvoritev pa naj bi bila 23. decembra, ko bo v DZ-ju proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti.