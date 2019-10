Prestolnica Združenih arabskih emiratov (ZAE), ki jih sestavljajo emirati Abu Dabi, Ajman, Dubaj, Fudžajrah, Ras al Kaimah, Šarjah in Um al Kajvain, bo tako dobila še nizkoncenovnega letalskega prevoznika, ki bo nosil ime Air Arabia Abu Dhabi.

Emirates, Etihad, flydubai in Air Arabia skupaj na nebu. Foto: EPA

ZAE sicer že ima štiri letalske letalske družbe: Emirates, Etihad, flydubai in Air Arabia, zadnji dve sta nizkocenovni. Strokovnjaki so že v opozarjali na nasičenost trga, saj ima vseh sedem emiratov skupaj manj kot 10 milijonov prebivalcev.

Pri Etihadu pa očitno ne menijo tako. Nova letalska družba bo vzpostavljena v dveh korakih, je pojasnil izvršni direktor letalske skupine Etihad Tony Douglas. "To vznemirljivo partnerstvo podpira naš program transformacije in bo našim gostom ponudilo nove možnosti za poceni potovanja v in iz Abu Dabija, s tem pa dopolnilo naše lastne storitve," je dodal.

Huda konkurenca v regiji

Etihad Airways je sicer že od konca leta 2017 v postopku prestrukturiranja. Lani je že tretje leto zapored sklenil z izgubo, negativne številke pa je pripisal izgubam z naslova investicij in izzivom na trgu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Skupaj je Etihad v treh letih pridelal 4,67 milijarde evrov izgube.

Letalski prevoznik je moral zaradi slabih rezultatov oklestiti naročila letal. Odpovedal se je več deset novim letalom.

Etihad Airways je sicer ustanovila vlada v Abu Dabiju leta 2003, letalski velikan pa se sooča s hudi konkurenco v regiji, med drugim letalskima gigantoma iz Dubaja in Dohe - Emirates in Qatar Airways.

Etihad je pomembno vlagal v letalske prevoznike po svetu, med drugimi v družbe Alitalia, Airberlin, Air Seychelles, Virgin Australia in indijsko Jet Airways. Nekatera od teh podjetij so globoko v rdečih številkah in močno negativno vplivajo na Etihadovo poslovanje.ŠŠt